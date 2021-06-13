不斷更新／75歲以上長者「開打AZ疫苗」　各縣市規定一次看

▲各縣市預定6月15日開打疫苗。（圖／記者李毓康攝）

記者施怡妏／整理報導

日本捐贈124萬劑AZ疫苗，已將50萬劑配送至各縣市，12日部分縣市已經開始施打，指揮中心定調以15日（二）開打，依疫苗接種順序1至7類族群施打，其中以75歲以上長者（含65歲以上具原住民身分者）人數最多。《ETtoday新聞雲》整理出各縣市政府疫苗預約及施打措施。

全台各縣市COVID-19疫苗接種院所請點►►►

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▲COVID-19疫苗接種對象。（圖／指揮中心提供）※點圖放大

台北市

第一批疫苗施打對象：設籍台北市85歲以上長者及65歲以上原住民，13日上午8時起可透過北市衛生「COVID-19疫苗接種預約系統」線上預約（台北市疫苗預約），每人僅能預約1次、85歲以上優先，且不接受當日預約施打，施打地點包含28家醫院、135家診所、聯醫12家的門診部。非設籍台北市的長者，則視疫苗施打狀況再做安排。

另外也會透過里幹事、鄰長送通知單送到每一戶信箱，哪一里去哪一家醫院去打，有對應時段。針對長照機構住民、行動不便或身心障礙等比較需要特別服務的民眾，市府成立機動疫苗接種隊，提供到宅接種服務。

新北市

6/15開放施打對象：

1.85歲以上長者

2.住宿式長照機構住民及工作人員

3.洗腎患者

4.醫事、防疫人員及高接觸風險者

新北市民政局規劃分區、分里、分時段方式，在「各區公所官網」公布詳細接種時間和地點。針對獨居及需要協助的長者，區公所會派員主動聯繫。

新北市疫苗預約：6/13起陸續開放預約，可至https://reurl.cc/3aYKv8查詢及造冊

基隆市

基隆市75歲以上長者不需預約，市府已在7個行政區安排地點供長者施打疫苗，會統一造冊後，由里長、里幹事派發通知單給民眾，屆時民眾只要帶著通知書、健保卡、接種評估及意願書，提前30分鐘至指定地點即可。

如果15日疫苗下來，16日就可以施打。施打時段分為上午（9時至12時）、下午（14時至17時）兩種時段，若是行動不便者，市府將協助安排接駁。此外，若民眾未收到通知書，可聯繫區公所，而居住在基隆，但戶籍不在基隆者，則可聯繫區公所領取疫苗接種通知書。

桃園市

桃園市獲配5.6萬劑，15日於桃園25個接種站開始施打，預計3天內完成，第一階段將針對81歲以上長者、原住民75歲以上長者，第二階段則會針對75歲以上長者接種。

桃園市長鄭文燦表示，也會請各里的里長、里幹事在造冊後，6/14（一）發送接種通知單給民眾，此外為了長者方便，也將提供輪椅、計程車及復康巴士服務。

屆時民眾民眾只要攜帶健保卡、身分證，到指定接種站即可 ，而長照住民者則會由衛生局派員到院接種。

新竹縣

一、竹縣將優先針對住宿型機構住民、照服員和洗腎腎友共計6500人施打疫苗

二、75歲以上長者部分，由衛生單位製發通知單，分成3梯次接種（務必攜帶通知書、健保卡和身分證）：

第一梯87歲以上長者及77歲以上原住民長者。戶籍不在新竹縣、符合資格居民長者也可申請優先打。

三、2000劑提供給「第一、二、三類尚未接種的醫事及防疫人員」施打：

施打時間、地點：

15日（二）在竹北體育館大型接種站，共計1000劑

17日（四）在竹東客家戲曲公園大型接種站，共計1000劑。

報名的方式，採取在衛生局網站預約，從13日中午12點開始，於縣府衛生局網站受理，額滿為止。

新竹市

新竹市6/14（一）優先為80歲以上長者施打疫苗，六座疫苗施打站當日同步啟用，為分散人流，6/12起由里鄰長家戶投遞「COVID-19疫苗接種通知書」，6/13（日）將完成家戶投遞。

依通知單時間、地點到現場施打疫苗，務必攜帶「4樣證明」方可施打、缺一不可，包括：健保卡、身分證正本、通知書、隨通知書附的意願書。

苗栗縣

本次中央撥配AZ疫苗1萬6千劑，施打對象為：醫事人員、醫療院所內的行政人員、85歲以上的長者及原住民75歲以上長者，其中85歲以上長者及原住民75歲以上長者部分由衛生所負責施打，首打時間訂於15日，將透過村里長造冊並通知施打時間及地點。

台中市

台中市此次優先提供「一至三類尚未接種者、住宿型機構及85歲以上長者」施打。市府已製發「施打疫苗通知單」，由里鄰系統投遞，無須提出申請、不用預約，由里長造冊及通知，收到通知單後再依單子上的時間與地點前往施打，以6/15施打為主。

如有行動不便者市府會安排到府施打。非台中市籍的長者可以選擇跟合作醫療院所預約，但市府的快打站依名冊施打，只限定台中市籍。

彰化縣

6/11起至6/13連續3天，上午8:00-12:00開放預約，若家中有設籍彰化縣75歲以上長者，可以該時間打電話至本縣27家衛生所預約，不開放現場預約，每通電話限預約2人(此2人須為配偶或直系親屬)。

另本縣25家醫院及58家診所合約院所，依各醫院及診所規定，採電話或網站預約，不限設籍彰化縣75歲長者，若有需求者，請把握時間，額滿停止預約。

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗，食藥署進行檢驗。（圖／食藥署提供）

南投縣

中央流行疫情指揮中心撥配18000劑，除了前五類對象（6696劑），第六類提供75歲以上長者、65歲以上原住民人口數，疫苗撥配量為11304劑，訂於15日(二)上午9時起各接種機構開放電話預約(每通電話限預約2人，不接受現場掛號)，16日(三)上午9時起開始提供疫苗接種服務。各機構地點點此►►►

※第1～5類：本縣各鄉鎮衛生所將依據各機構單位提供之名冊依序進行接種，由衛生所進行聯繫。

※第6類:75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者

(1)接種對象: 75歲以上長者、65歲以上具原住民身分者。

(2)預約時間：6/15上午 9時起至額滿為止。(每通電話限預約2人，不接受現場掛號)

(3)接種時間：6/16上午9時起開始接種至疫苗用罄為止。

(4)攜帶證件：健保卡、身分證。

(5)請依照合約醫療機構指定報到時間準時前往，避免人潮擁擠。

雲林縣

每個村里施打的地點及時間會公告，預計6/15可迅速執行施打，目前針對優先施打對象為85歲以上年長者。

75歲以上長者約6萬人，依戶政系統造冊、依行政區規劃接種場次、村里幹事通知接種民眾、協助獨居、行動不便者接種、依通知單前往接種。

接種順序分3梯次，第1梯次為85歲以上，約1萬7503人；第2梯次為80至84歲，約2萬104人；第3梯次為75至79歲，約2萬2060人。

嘉義縣

6/13先打1至5類（警察、消防、清潔消毒、長照機構服務人員、洗腎患者...等）。

6/15第六類疫苗開打，首波以85歲長者優先。

6/15起85歲以上長者優先施打，請村里長造冊，有施打意願採登記制，然後看疫苗數量往下開放施打，然後就是84、83、82、81........直至75歲，一切完全依疫苗數量決定。

村里長逐一調查後，各地衛生所會依名冊通知接種時間及地點。

1.100歲以上有意願接種之人瑞，縣府會派員到府接種。

2.通知到指定地點接種，請家人必須陪同，接種完必須停留休息15分鐘。

3.獨居或身心障礙不良於行，經村里長評估無法到現場施打，會由縣府與村里長協助施打。

4.請務必攜帶健保卡及印章。

嘉義市

嘉義市分配到8000劑，700劑依規定須提供給中央單位派駐本市人員及地方第一至第三類對象造冊施打；1800劑提供洗腎患者施打。其餘5500劑，將提供1000劑給長照機構於6/13開打；4500劑首波對象從85歲以上市民於15日開打。中央疫苗撥補新的疫苗後，將再開放75歲以上長者分批接種。

高齡長輩接種疫苗方式如下：對象為嘉義市85歲以上長輩優先（民國25年12月31日（含）以前出生）

即日起由里長、里幹事協助符合施打資格長輩報名；會由兩區區公所即日起調查施打意願，並再通知施打地點跟時間。

接種時間：6/15(二)-6/17(四) 上午8:30~下午4:00

接種地點：港坪運動公園體育館（嘉義市西區大同路320號)

請詳讀以下注意事項

準備證件：身分證、健保卡

陪伴者限1人，採實聯制

請提早15分鐘內報到，逾時視同放棄

台南市

6/15至6/20首波施打對象為85歲以上長者、75歲以上領有或具有重大傷病卡及原住民身份。市民不用預約、不用排隊，由市府主動通知施打時間及地點，「先列冊造冊，再配給施打」。

另外，民政局提供 「安心接送與到府施打」，分別服務行動不便者與臥病無法前往者，服務專線06-2880180，或直接與各區公所預約服務。

高雄市

前五類人員優先施打，依序通知接種。

第六類為75歲以上的長者，分三波施打（第二波施打為6/18~6/22，80到86歲長者；第三波施打6/23起，75歲到79歲長者）

►第一波87歲以上長輩，將在6/15開始施打，通知書已送達

►區公所單一窗口服務

►接種請攜帶身分證及健保卡，依通知書順序接種

高齡長輩預定15日接種，系統造冊以及行政區的規劃，由里幹事通知；針對獨居行動不便還有重大傷病等等的長輩朋友提供車輛接駁；依通知書順序來前往接種，來作人員分流。

屏東縣

屏東2.9萬劑疫苗，「再開放80-84歲第二階段」，6/18-6/20接續施打

屏東75歲以上長者施打梯次：

6/15-6/17第一階段：滿85歲長輩(約15,000人)。

6/18-6/20第二階段：80-84歲長輩(約19,000人)。

後續視中央疫苗撥補狀況：持續開放75歲以上長輩(原住民65歲以上)。

不用預約，等候村里長、村里幹事通知，分流規劃，避免群聚！

屏東縣府表示，預計6/15起依照指揮中心順位開始施打，全縣將啟動48處注射站。75歲長者部分「不用預約」，但因為這波疫苗數量有限，將「以滿85歲以上長者為優先」，目前已造冊完成，由村里長或村里幹事通知後，再攜帶健保卡、身分證依時段前往指定地點施打，若未通知，請不要自行前往。

如果是行動不便長者，縣府已備妥復康巴士，接送長輩前往接種，後續視依疫苗撥補數量，將再陸續公佈滿75歲到未滿85歲的長者施打時間。

宜蘭縣

將針對三大類人員進行接種服務。後續疫苗將分批配發，將先挪出5,000劑疫苗，針對88歲以上長者作為第一波施打對象。後續也將逐次降低年齡，盡快讓75歲以上長者都能打到疫苗。

些屬第一至第三類而尚未接種人員（如醫療機構之醫事及非醫事人員、外勤警察、消防人員、村里長及村里幹事、環保清潔垃圾人員等），也將藉這次分配的疫苗來施打。

誰可以打？

►長照機構住民及工作人員及洗腎患者

►第一類到第三類未施打人員（醫療、警消、環保清潔、村里長及幹事等）

►88歲以上民眾

什麼時候打？

►長照機構住民及工作人員及洗腎患者已經自6/12在各醫療院所開始施打

►第一至第三類未接種人員，6/15、6/18進行施打

►88歲以上民眾6/16、6/17、6/18、6/21、6/22分批施打

哪裡打？

►溪北(宜蘭市)宜蘭運動公園接種中心

►溪南(羅東鎮)羅東文化工場接種中心

►其他鄉鎮則在各地衛生所

►長照機構人員於醫療院所施打

6/14（一）起，可電話洽詢您所居住鄉鎮市的衛生所。各鄉鎮市村里幹事，也會主動針對88歲以上符合施打資格的民眾，發送「施打疫苗通知單」，請大家依照通知單上所安排的時間地點前往接種。



花蓮縣

75歲以上長者及65歲以上原住民長者自6/15上午8點開放預約，可以「電話預約」或是「網路預約」，相關接種資訊請點擊https://reurl.cc/0jXKbl。花蓮縣衛生局24小時防疫專線：03-8226975



台東縣

台東獲分配8000劑，將開放尚未施打的第一類醫事人員、養護機構工作人員、洗腎患者、75歲以上(35/12/31前出生者)設籍台東長者施打，請符合資格者在6/13、14預約。

施打時間為6/15、16，採完全預約制

►台東市快打站

預約時間｜6/13 8:00-6/14 17:00

預約方式｜網路（https://dl.gl/E8aELGXMv )、1999縣民服務專線(專人協助網路登記)

接種地點｜體育館、靜思堂(由預約系統擇定)

►15鄉鎮

預約時間｜6/13、14 每天8:00- 17:00

預約方式｜各衛生所預約專線

接種地點｜各衛生所

這次疫苗數量遠遠不足，無法開放人在台東、設籍外縣市的長者施打，會盡快爭取下一批疫苗，守護鄉親健康。

澎湖縣

一、此波疫苗開放1至6類對象施打，採預約、分流方式。針對第6類75歲以上長者，衛生局已發函各鄉市公所協請村里辦公室造冊，長者可持健保卡至社區接種站施打。

二、75歲以上長者也可向衛生所、部立澎湖醫院電話預約，由院所依序通知，分批分流施打。

三、住宿式長照機構工作人員及住民、洗腎患者及75歲以上長者，將由衛生局派員至機構統一施打。

四、設籍澎湖但住在台灣，75歲以上符合資格的鄉親可持健保卡、身分證就近至居住地合約醫療院所、注射站登記施打，不必特地返回澎湖，增加疫情擴散風險。

金門縣

6/15(二)起開打。

這一波預定接種對象將以

一、第一類至第三類尚未接種第一劑疫苗者

二、住宿式長照機構工作人員及住民(造冊免預約)

三、洗腎患者(造冊免預約)

四、75歲以上、原住民65歲以上長者

五、已公費接種第一劑且間隔10-12週需接種第二劑者( #醫護優先)

為了加快接種速度，提高疫苗覆蓋率，下周起增加9家合約院所提供服務，分別是金門醫院院本部及烈嶼院區、金城衛生所、金湖衛生所、金沙衛生所、金寧衛生所、烈嶼衛生所、傅仰賢診所、陳水湖診所、吾家內心情診所

住宿型機構住民及照護人員、洗腎患者將直接由金門醫院、傅仰賢診所列冊，直接於機構與診所內提供接種服務。