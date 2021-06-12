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日參院全體挺台參加WHA　蔡英文感謝日本：政治不該凌駕健康人權

▲蔡英文感謝日本。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

▲蔡英文感謝日本。（圖／翻攝自Facebook／蔡英文 Tsai Ing-wen）

記者蘇晏男／台北報導

日本參議院11日無異議通過，要求各國同意台灣從明年起參與世界衛生大會（WHA），且全體參議員起立表示贊同，場面震撼。對此，總統蔡英文表示，她要代表所有台灣人民，表達最深摯的感謝；她也強調，政治不該凌駕健康人權。

針對日參議院無異議通過挺台決議，蔡英文12日在臉書表示，這不僅是歷史上的第一次，更再次展現台日深厚的連結與堅實友誼，「我要代表所有台灣人民，表達最深摯的感謝」。

她強調，政治不該凌駕健康人權，感謝所有外交夥伴的努力，以及日本友人對民主價值的堅持，為台灣發聲，台灣會持續跟日本深化合作，為全球防疫做出更多貢獻。

蔡英文也表示，上週日本提供的124萬劑AZ疫苗，昨天已經陸續配送到各縣市，所有的縣市一收到，就可以盡快開始提供民眾接種。「前天，由企業和民間單位捐贈、來自日本的首批負壓隔離艙，已經抵台，將對我們分艙分流的防疫工作，有莫大的幫助。對於日本醫院自願將訂單延後，先提供給台灣使用，也讓我們非常感動。」

蔡英文說，再次感謝日本友人對台灣全方位的相挺，面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。

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