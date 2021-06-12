蔡英文感謝日本參議員「全體起立」：台日會是最堅定互助的夥伴

▲蔡英文在臉書發文，感謝日本參議員全體起立，挺台灣加入WHO。（圖／翻攝自蔡英文 Tsai Ing-wen臉書）

記者林彥臣／綜合報導

日本參議員以全體起立的方式，支持台灣參加世界衛生組織（WHO），對此總統蔡英文在臉書發文表示，感謝日本參議員對台灣全方位的相挺，面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。

蔡英文臉書發文指出，昨天，日本參議院議員全體起立，無異議通過支持台灣參加WHO的決議。這不僅是歷史上的第一次，更再次展現台日深厚的連結與堅實友誼，我要代表所有台灣人民，表達最深摯的感謝。

蔡英文強調，政治不該凌駕健康人權，感謝所有外交夥伴的努力，以及日本友人對民主價值的堅持，為台灣發聲。台灣會持續跟日本深化合作，為全球防疫做出更多貢獻。

蔡英文說，上週日本提供的124萬劑AZ疫苗，昨天已經陸續配送到各縣市，所有的縣市一收到，就可以盡快開始提供民眾接種，前天，由企業和民間單位捐贈、來自日本的首批負壓隔離艙，已經抵台，將對我們分艙分流的防疫工作，有莫大的幫助，對於日本醫院自願將訂單延後，先提供給台灣使用，也讓我們非常感動。

蔡英文最後強調，再次感謝日本友人對台灣全方位的相挺，面對各種壓力與挑戰，台日都會是最堅定互助、彼此支持的重要夥伴。

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