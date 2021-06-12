1元吃地瓜球、咔啦脆雞！端午宅在家嗑「1斤雞」速食優惠一次看

▲頂呱呱人氣快閃「1斤雞」在端午節6/14登場，可外帶或外送。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

許多民眾配合防疫宅在家「就地過端午」，速食業也祭出優惠！其中頂呱呱6/14再度推出人氣快閃1天「1斤雞」活動，滿滿1斤原味炸雞塊，除了提供門市外帶，也能在外送平台以優惠價下單；另外繼光香香雞也祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠；漢堡王推出7項夯品買一送一；而肯德基也推出預定快取「加1元多1件」，可用1元享用「1顆原味蛋撻或1塊咔啦脆雞」。

▲頂呱呱人氣快閃「1斤雞」受到好評。（圖／業者提供）

►頂呱呱

頂呱呱人氣快閃「1斤雞」又來了！6月14日端午節當日限時1天登場，滿滿600克的經典原味雞塊除了可在門市購買之外，也能在Uber Eats下單。而門市只要用180元，相當於原價69折就能買到，每人限購2份；另在Uber Eats則祭出原價85折優惠，數量有限、售完為止。

▲6/30前在繼光香香雞電話預定炸物，加1元爽吃地瓜球。（圖／繼光香香雞提供）

►繼光香香雞

台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」為了感謝民眾就地過端午，即日起至6月30日祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠，只要在取貨前30分鐘來電預定炸物，即可用1元吃到人氣地瓜球，全台門市皆適用；而活動期間也有指定27門市推出「來電預訂 安心自取」活動，同樣提前30分鐘電話預訂，免下車就有門市人員貼心供餐。

提供免下車取餐服務門市包括：西門店、忠孝店、雙連店、南港潤泰店、淡水店、府中店、大坪林店、新莊幸福店、桃園站前店、林口長庚店、中壢站前店、新竹中正店、新竹西大店、竹北店、廟前店、福星店、豐原店、新一中店、漢口店、大里店、昌平店、永安店、南屯店、樹孝店、大甲店、台中世貿店、台中向上店。

▲漢堡王推出7夯品買1送1。

►漢堡王

漢堡王也推出「端午要堡粽(保重)」活動！即日起至6月30日，限臨櫃外帶、手機點餐、官網外帶點餐，即可享7項指定產品「買一送一」，包括小華堡(限定原味)、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球。（此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1店）。

▲肯德基推出預訂快取「加1元多1件」。（圖／業者提供）

►肯德基

肯德基即日起至6月28日，推出使用預訂快取可再享「加1元多1件」活動，凡預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻；購買任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元即贈1塊市價58元的咔啦脆雞。

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