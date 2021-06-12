　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

1元吃地瓜球、咔啦脆雞！端午宅在家嗑「1斤雞」速食優惠一次看

▲▼頂呱呱人氣快閃「1斤雞」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱人氣快閃「1斤雞」在端午節6/14登場，可外帶或外送。（圖／業者提供）

記者林育綾／綜合報導

許多民眾配合防疫宅在家「就地過端午」，速食業也祭出優惠！其中頂呱呱6/14再度推出人氣快閃1天「1斤雞」活動，滿滿1斤原味炸雞塊，除了提供門市外帶，也能在外送平台以優惠價下單；另外繼光香香雞也祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠；漢堡王推出7項夯品買一送一；而肯德基也推出預定快取「加1元多1件」，可用1元享用「1顆原味蛋撻或1塊咔啦脆雞」。

▲▼頂呱呱人氣快閃「1斤雞」。（圖／業者提供）

▲頂呱呱人氣快閃「1斤雞」受到好評。（圖／業者提供）

►頂呱呱

頂呱呱人氣快閃「1斤雞」又來了！6月14日端午節當日限時1天登場，滿滿600克的經典原味雞塊除了可在門市購買之外，也能在Uber Eats下單。而門市只要用180元，相當於原價69折就能買到，每人限購2份；另在Uber Eats則祭出原價85折優惠，數量有限、售完為止。

▲6/30前在繼光香香雞電話預定炸物，加1元爽吃地瓜球。（圖／繼光香香雞提供）

►繼光香香雞

台灣人氣連鎖炸雞品牌「繼光香香雞」為了感謝民眾就地過端午，即日起至6月30日祭出「加1元送甜心地瓜球」優惠，只要在取貨前30分鐘來電預定炸物，即可用1元吃到人氣地瓜球，全台門市皆適用；而活動期間也有指定27門市推出「來電預訂 安心自取」活動，同樣提前30分鐘電話預訂，免下車就有門市人員貼心供餐。

提供免下車取餐服務門市包括：西門店、忠孝店、雙連店、南港潤泰店、淡水店、府中店、大坪林店、新莊幸福店、桃園站前店、林口長庚店、中壢站前店、新竹中正店、新竹西大店、竹北店、廟前店、福星店、豐原店、新一中店、漢口店、大里店、昌平店、永安店、南屯店、樹孝店、大甲店、台中世貿店、台中向上店。

▲漢堡王推出7夯品買1送1。

►漢堡王

漢堡王也推出「端午要堡粽(保重)」活動！即日起至6月30日，限臨櫃外帶、手機點餐、官網外帶點餐，即可享7項指定產品「買一送一」，包括小華堡(限定原味)、牛排醬燒牛肉堡、花生脆雞堡、10塊雞塊、大杯可樂、中份薯條、辣薯球。（此優惠不適用於兒童樂園、機場及竹科台積P1店）。

▲肯德基推出預訂快取「加1元多1件」。（圖／業者提供）

►肯德基

肯德基即日起至6月28日，推出使用預訂快取可再享「加1元多1件」活動，凡預訂快取購買任一XL套餐，加1元即贈1顆原味蛋撻；購買任一桶餐（5塊炸雞桶除外），加1元即贈1塊市價58元的咔啦脆雞。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
蛋放桌上忘記吃！孵出五隻小萌鴨　他「瞬間不餓了」
3+11被指破口！機組員檢疫將加嚴「7+7」　交長下午說明
賈永婕正在送「救命神器」　各界支持響應！她回應了
怕帶病毒回家！護理師輕生亡　醫師公會說話了
全家快篩陰「PCR都轉陽」！　她在家閉關2個月竟確診
影／駭人！新北砂石車闖紅燈追撞2車　騎士噴飛頭部重創
大S趴地寫書法「我要疫苗」照片瘋傳！　經紀人曝真相
快訊／東吳住宿生確診！　同宿74人最新PCR結果出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

不只蔬菜箱！小7推麵包箱、海鮮豬雞肉　超過20款組合線上購

1元吃地瓜球、咔啦脆雞！端午宅在家嗑「1斤雞」速食優惠一次看

端午宅在家搶咖啡優惠！31元喝超商大杯美式　星巴克外送買1送1

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

王大陸遭柯震東虧「吻蔡卓宜事件」秒斷線XD　揭大平台真相..「同台朴敏英沒人注意」心很涼

背心男口罩掛下巴「報復性洗車」 內裝也噴水...下秒竟坐地洗澡搓肚

感動！日本參議院挺台參與WHA 全體起身力挺「台灣缺席是損失」

竹東11青少年群聚廣場飲酒遭勸導　嗆警「那逛市場要罰？」最少噴66萬

端午連假管制「匝道成停車場」！　主線比省道空...物流1小時開1公里

不只蔬菜箱！小7推麵包箱、海鮮豬雞肉　超過20款組合線上購

1元吃地瓜球、咔啦脆雞！端午宅在家嗑「1斤雞」速食優惠一次看

端午宅在家搶咖啡優惠！31元喝超商大杯美式　星巴克外送買1送1

小黃司機宅配送菜！首日上千家庭受惠　蔬果魚肉、冷凍品都可配送

爆炸性頭痛　當心腦動脈瘤破裂

LIVE／機組員檢疫「3+11」方案將修嚴　陳時中最新說明

眼科教授遭爆帶權貴打疫苗　台大醫院鄭重澄清：路過施打門診被曲解

爆款精品運動鞋！VALENTINO特大鉚釘、BALENCIAGA懸空鞋跟帥翻

許含光迎28歲生日　魏如萱揪同門「群聚」獻壽桃開趴！

法網／卡雷茨科娃奪冠　女單戰國14年0人衛冕、連兩年非種子封后

強生G7高峰會慘遭冷落！　「擊肘擁抱都被晾在一旁」尷尬瞬間曝光

汀威迪有望季後賽回歸　前提是籃網先打進總冠軍

彰化6畜牧業者相揪偷排廢水...惡臭如「大便溪」！最重罰1.2億

不只賈永婕！台大「抗疫物資」感謝專區　362筆善心名單曝光

酒醉女挺「巨頭燈」失控嗆警 被警壓制帶回...判處拘役20天

消費熱門新聞

iPhone 12 Pro Max狂殺只要4140元

「618」即將開戰　4大品類一次盤點

小7推20款食材箱　麵包海鮮都有

速食店連20天「7大夯品買1送1」

31元爽喝大杯美式！超商限時咖啡優惠

小黃宅配送菜！首日上千家庭受惠

頂呱呱「1斤雞」快閃端午節！

端午速食優惠！1元吃地瓜球+炸雞

連假採買帶證件！北市賣場強制分流

富及第冷凍櫃讓你食材囤好囤滿

端午咖啡優惠一次看！31元喝美式

歡樂送資料外洩！台灣麥當勞4方式通知消費者

迷你提拉米蘇！超商最新9款一口零食

網友激推！好市多「食物必購清單」

更多熱門

關鍵字：

讀者迴響

熱門新聞

腹痛發燒以為脹氣！女童急速惡化裝葉克膜

新北護理師疑壓力大上吊亡！夫淚崩

被指私下傳訊安慰何孟遠！　元元怒曝「幕後真兇」

「救命神器」來了！賈永婕捐各醫院

「這藥」可望結束新冠肺炎大流行

醫：就要降到每日新增200例以下

醒醒吧！粉絲才不買BTS餐的紙袋

助攻水庫！最大贏家一天賺夠2個月

獨／高雄男撞千萬法拉利：多少我賠

看照買房　「秘密空間」讓她傻了

好市多保健品塑化劑超標　遭求償6億

新北女醫護負責人「上吊亡」！背景曝

28歲人妻瞞夫下海！淚崩：1家3口月入剩1萬怎養兒

ICU醫生「爆哭致敬」賈永婕！

一家6口確診　霧峰快炒店「不明感染源」可能找到了

更多

最夯影音

更多
男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！

男子開車詢問目的地抵達時間　導航「叛逆回答」結局超爆笑！
柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

柯震東.瘦子.KID.ØZI喝ㄎㄧㄤ開賭「洗澡直播」　「廁所尿尿.道歉自嘲」零包袱...聊到凌晨5點

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

萌娃到底愛誰？往反方向跑實測　女孩朝爸狂奔「不回頭」媽心碎

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

肇事逃逸！男過馬路遭狗狗衝撞　下秒摔地「閃到腰」網：真的衰XD

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

焦凡凡隔空連線一個MOVE　婁峻碩「張嘴就能吃玉子燒！」

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面