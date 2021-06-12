AZ疫苗副作用再+1　歐盟增列「毛細血管滲漏症候群」

▲AZ疫苗除血栓外，又增加一項潛在副作用。（圖／路透）



實習記者陳妙津／綜合報導

歐盟藥品管理局（EMA）今天又公布罕見血液疾病－毛細血管滲漏症候群（CLS），為施打阿斯特捷利康（AstraZeneca）COVID-19疫苗的一項潛在副作用，同時也透露正在深入調查注射各款新型冠狀病毒疫苗後引發心肌炎的病例。



據《路透》報導，EMA從4月首次調查相關案例，檢視了6例接種AZ疫苗後引發CLS的病例，大多數患者為女性，其中1人死亡，3人過去有此病史。EMA表示，接種AZ疫苗後，若出現組織液從微血管滲漏，引發持續腫脹和血壓下降狀況的話，就不應該再接種該款疫苗。



據醫學文獻指出，毛細血管滲漏症候群是一種突發、可逆性毛細血管病變，血漿快速從血管滲透至組織間隙，進入肌肉及其他組織部位，快速引發持續性的全身性水腫、低蛋白血症、血壓降低，嚴重時甚至會出現多器官功能衰竭，常見的引發原因包括嚴重創傷、膿毒症、毒蛇咬傷、燒傷等。



包括歐盟地區、列支敦士登、冰島、挪威與英國等地在內，總共已施打超過7800萬劑AZ疫苗。AZ公司在一份聲明中指出，接種疫苗後引起CLS的病例極為罕見，每1000萬人中不到1人會有此症狀。