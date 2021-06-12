快訊／新北累計5538例「板橋中和2057」　各行政區染疫數曝光

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心今(12)日公布國內新增251例COVID-19確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。新北市今日新增133例，市長侯友宜公布各型更區分佈數量及最新疫苗施打規劃。

▼新北12日疫情狀況及分布。（圖／翻攝直播，下同）

侯友宜在防疫記者會上公布各區最新累計數據，包括：板橋1170例，中和887例，三重691例，新莊494例，永和437例，土城389例，新店289例。

指揮中心表示，今日新增之250例本土病例，為116例男性、134例女性，年齡介於未滿5歲至100多歲，發病日介於今(2021)年5月28日至6月11日。個案分佈以新北市133例最多，其次為臺北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。其中雙北地區以外縣市52例中，45例為已知感染源，7例關聯不明。相關疫情調查持續進行中。

指揮中心說明，今日新增26例死亡個案，共計為男性17位、女性9位，年齡介於40多歲至100多歲，發病日介於5月15日至6月9日，確診日介於5月18日至6月11日，死亡日介於6月4日至6月11日。

指揮中心指出，今日新增1例境外移入個案(案12698)，為本國籍40多歲女性，5月30日自中國返臺，持有搭機前3日內檢驗陰性報告，入境後至檢疫旅館進行居家檢疫，於6月9日出現發燒等症狀，6月10日由衛生單位安排採檢送驗，於今日確診。

指揮中心統計，累計845,113例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含821,956例排除)，其中12,746例確診，分別為1,154例境外移入，11,539例本土病例，36例敦睦艦隊、2例航空器感染、1例不明及14例調查中；另新增5例空號 (案9332、10323、10337、10353、12078)，累計92例移除為空號。確診個案中411例死亡。