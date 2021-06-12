快訊／新北8.3萬劑疫苗比高雄少！　侯友宜：請去問指揮官戰略思維

記者蔡文鈴／新北報導

中央昨臨時宣布配送日本捐贈的124萬劑AZ疫苗至各縣市，新北市12日一早已收到8.3萬劑。不過，重災區新北市仍比起高雄所播配的疫苗少，對此，市長侯友宜於下午的疫情記者會表示，中央分配疫苗有他們的戰略部署考輛，大家可以去請教他們。

侯友宜表示，記得疫情指揮中心曾說過，疫苗分配上要有中高風險戰略部署思維，但為何這樣分，「大家可以去問疫情指揮官怎樣部署思維，大家可以去請教，我希望他們的戰略思維，能讓我們清楚知道。」

針對最新配送的8.3萬劑疫苗，侯友宜強調，從以前到現在的規劃，都是準備好的，昨天才知道是配8.3萬劑，今早確定疫苗送到手，下午就先打洗腎患者、長照機構，這都準備好的。

至於5.3萬位85歲以上長者，這早以跟里長做好分配，會用分區、分里、分時段、分流施打，共有有76個地方當作施打據點，讓長輩做好準備施打，所有在籍的長者，不用急大家都打的到。

中央流行疫情指揮中心今（12）日公布國內新增251例確定病例，分別為250例本土及1例境外移入；另確診個案中新增26例死亡。確診個案縣市分布中，以新北市133例最多，其次為台北市65例，基隆市16例，桃園市13例，苗栗縣9例，花蓮縣3例，宜蘭縣、新竹市、彰化縣及臺中市各2例，高雄市、雲林縣、新竹縣各1例。