高端疫苗比AZ貴10倍！　原因曝光

記者葉國吏／綜合報導

高端疫苗解盲成功，採購價格單價就被立委關注。日前衛福部長陳時中透露國產疫苗採購單價比750元高一點。端看國際疫苗價格，國產疫苗單價比AZ還要多上10倍，前疾管局長蘇益仁分析主要原因。

▲本土疫情爆發，疫苗問題引發全民關注。（圖／嘉義市政府提供）

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根據外媒《BioSpace》指出，莫德納每劑要價25美元至37美元（約新台幣690.2元至1021.49元）；AZ疫苗價格在不同地區的價格都不同，歐盟2.15美元（約新台幣59.36元）、英國和美國3美元至4美元（約新台幣82.82元至110.43元）、南非5.25美元（約新台幣144.94元）。

▲▼疫苗價格比較。（圖／記者曾筠淇製）

《BioSpace》還指出，中國科興疫苗（Sinovac Biotech）每劑要價29.75美元（約新台幣821.33元）；輝瑞-BNT為19.5美元（約新台幣538.35元）；美國諾瓦瓦克特（Novavax）16美元（約新台幣441.73元）；嬌生（Johnson & Johnson）10美元（約新台幣276.08元）；俄羅斯衛星-V（Russia’s Sputnik V Vaccine）10美元（約新台幣276.08元）；印度巴拉特生物科技（Bharat Biotech）最低2美元（約新台幣55.22元）；而中國康希諾生物（CanSino Biologics）的疫苗價格目前則未知。

至於國產疫苗高端，日前揭露的價格為單劑量包裝的「預充填針劑」每劑881元，多劑量包裝（每瓶10劑）每劑為810元；聯亞則均採多劑量包裝（每瓶10劑），每劑750元。價格曝光後也引起討論。

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗。（圖／食藥署提供）

根據《聯合報》報導，前疾管局長蘇益仁表示，AZ疫苗是使用腺病毒當載體的重組病毒疫苗，可以快速大量複製不讓人體染病的病毒來製作疫苗，成本非常低，不能和國產疫苗相比。蘇益仁也坦言，國產疫苗居高不下最主要原因就是產量太少，儘管高端、聯亞已經跟國內簽下各自500萬劑的合約，但跟國際大廠上億、數十億的數量來看根本相差太多，所以成本就會變很高。