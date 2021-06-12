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小熊颱風今生成！最新路徑圖曝光　下週間接影響台灣

記者葉國吏／綜合報導　

今天是端午連假第一天，全台各地晴朗炎熱，高溫上看36度。午後強對流發展有劇烈天氣發生可能，要注意氣象局發佈的特報。另外在海南島東南方熱低壓今天將會發展成今年第4號颱風「小熊」，對台灣雖無直接影響，但其造成的西南風，下週起可能會對中南部造成降雨。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲今天是端午連假第一天，全台各地晴朗炎熱，高溫上看36度。（圖／翻攝中央氣象局，下同）

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氣象專家吳德榮於「三立準氣象· 老大洩天機」指出，週末(12、13日)各地天氣晴朗、白天炎熱；大氣不穩定度略提高，午後「強對流」近山區發展，平地受影響範圍擴大，有「劇烈天氣」發生的機率，要持續注意氣象局發布的特報。

今日各地區氣溫：北部23至35度，中部25至36度，南部24至36度，東部23至35度。氣象局針對嘉義市地區，屏東縣近山區或河谷發佈黃色高溫燈號，請注意。

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

▲嘉義、屏東發佈黃色高溫燈號。

中央氣象局最新(12日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，海南島東南方的「熱帶低壓」今將發展為第4號颱風「小熊」；大致往西北西通過海南島、再朝廣西、越北一帶進入陸地。對台無影響，但將導致南海轉為盛行西南風，且於下週一(14日)起抵達台灣附近，並持續一整週。

最新模式模擬顯示，下週一(14日)起至週五(18日)台灣附近盛行西南風，當風強水氣多時，迎風面中南部有較大降雨，並擴展至背風面的北部及東半部；風弱時，主要降雨則侷限在中南部。迎風面的降雨為不定時的，日夜皆有機率，而背風面則有日夜變化、比較偏在午後。

至於在不穩定環境下所激發的「中小尺度對流系統」，則已非模式所能模擬，屆時需特別注意氣象局的即時訊息及特報。

▼中央氣象局最新(12日2時)「路徑潛勢預測圖」顯示，海南島東南方的「熱帶低壓」今將發展為第4號颱風「小熊」。大致往西北西通過海南島、再朝廣西、越北一帶進入陸地(左圖)。最新(11日20時)歐洲(ECMWF)模式，模擬下週六(19日)8時850百帕風場圖顯示，西南風持續影響台灣(右圖)。（圖／翻攝三立準氣象· 老大洩天機）

▲▼衛星雲圖。（圖／記者葉國吏翻攝）

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