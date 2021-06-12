跨越海峽　東森集團以全新商模搶攻大陸市場

記者趙禕/上海報導

經過將近一年的緊密籌備，東森集團將以全新商業模式進軍大陸市場，在中國大陸打造線上雲店+線下實體店攜手並結合區域合作，預計在五年內再打造一個年營收達人民幣45億元的金雞母。而今天，東森震宇團隊和東森集團在上海即將竣工的最新高科技觀光工廠迎來首批客人，邁出進軍大陸市場的一大步。

▲東森自然美集團位在上海奉賢的新工廠將結合人工智能與人文素材，打造一座高科技的觀光工廠。（圖／記者趙禕攝）

這個正在緊鑼密鼓進入最後工程階段的新工廠，是東森集團旗下東森自然美集團位在上海市奉賢區的產業，占地42畝；這座全新的工廠從硬體、觀光工廠、凡爾賽花園陸續建設，總投資預計人民幣15億元，完工啟用後將成為一座既具有人工智能，又有歐式花園綠化的兼具科技與人文要素的現代化觀光工廠；除了生產基地之外，這裡還包括一棟現代化的辦公大樓和先進物流中心，也將是東森集團在中國大陸的研發基地。未來包括東森自然美、東森震宇等企業的商品都將在這裡生產製造配送全中國大陸。

▲來自東森震宇的全新加盟團隊實地參觀奉賢新工廠。（圖／記者趙禕攝）

今天率先到這座新工廠先睹為快的是東森震宇華北地區最具潛力的電商團隊，他們同時具備發展線下實體通路的豐富經驗與人才；在看過了新工廠已經完工的部份之後，都不禁讚嘆這個生產基地的規模和佈局，並對東森集團的實力和規劃充滿信心。在聽過東森震宇對產品和商業模式的介紹之後，也對加入東森這個新事業體合作搶攻大陸市場抱著高度期待。

▼東森震宇的新加盟團隊對東森集團的實力及未來規劃充滿信心。（圖／記者趙禕攝）

受疫情影響，身在台灣努力籌辦公益捐贈活動的東森震宇電子商務有限公司陳美琪總經理，今天也透過視訊連線向加盟商夥伴介紹東森的集團背景、公司實力、資源管道、明星效應、公司對於未來5年的市場規劃以及目前公司在台灣市場取得的出色業績，以及東森集團領航人王令麟總裁對大陸市場的願景。

▲東森震宇總經理陳美琪透過視訊介紹集團的發展藍圖。（圖／記者趙禕攝）

東森震宇未來將以eckare和ecl兩個品牌經營大陸市場，陳美琪總經理表示，中國大陸在疫情管控、疫苗研發都是全球做得最好的地方，所以在新冠疫情過後，中國大陸市場也必然是全球經濟的爆發點，新的品牌、新的商模只要能展現實力，很快就能做出成績。