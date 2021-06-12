端午節限定！文總放送唐美雲歌仔戲　邀全民線上團圓

▲《天官賜福慶端午》完整版，將於文化總會Facebook專頁、YouTube頻道限時上架。（圖／文化總會提供，下同）

生活中心／台北報導

端午節連假到來，為避免疫情擴散，民眾自發不跨區移動，引發台灣前所未見的退票潮，為了讓共體時艱的「宅英雄」們增添過節喜氣，闔家平安在線上團圓，文化總會今（12）日應景端午佳節，特別重新上架去年於凱達格蘭大道舉辦的「端午謝平安 藝文大匯演」，由唐美雲歌仔戲團所演出的《天官賜福慶端午》20分鐘完整版影片，邀請民眾宅在家吃粽配戲，透過網路看扮仙戲，一起重溫當時的感動。唐美雲老師也特別錄製影片，為全民獻上祝福，期待全台一心，揮別疫情陰霾。

長達20分鐘的《天官賜福慶端午》完整版，選在今年端午節重新上架，由總統府和唐美雲歌仔戲團授權播出，全劇取自台灣民間「酬神扮仙」（又稱為吉祥戲）的概念，扮仙戲是為了酬神、謝神，出場人物（神仙）皆具有象徵及祝福的意義，反映出民眾對未來的期待。去年透過福祿壽三仙為台灣帶來祝福、振興藝文界，今年因應疫情嚴峻，改透過線上播出形式，希望全民「端午要平安」，也向每一位防疫英雄致敬。

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「唐美雲歌仔戲團」成立至今已邁向第23年，秉持著「承傳統、創新局」的宗旨，全力將傳統戲曲提升至精緻化的藝術層面。唐美雲居家防疫期間，也特地錄製影片獻上祝福，「希望今年端午節，大家換個方式，改透過通話與視訊，向家人報平安，也感恩前線的防疫人員，守護著我們，共同祈禱，祝福世界平安！台灣平安！」呼籲全民同心防疫，讓台灣盡快恢復如常生活，可以再次走出戶外觀賞藝文演出。

《天官賜福慶端午》完整版，將於文化總會Facebook專頁、YouTube頻道上架，限時48小時，自6/12（六）19:00起至6/14（一）19:00止，供民眾網路觀看，並邀家人端午佳節線上大團聚，闔家觀賞更精采。