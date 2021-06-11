快訊／全國385死「新北重災區195」　衛生局曝光3致命因素





▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

疫情爆發至今，全國已累計385例確診者死亡，而有大半都在新北市，共佔195例。關鍵原因在於地理位置、中央系統塞車造成資訊不透明及隱形殺手「隱形缺氧」造成的快速死亡。

新北市鄰近的萬華的板橋、中和、永和、三重等區域，人口密度偏高，且高齡人口也多。此外，中央通報系統塞車，造成校正回歸長達16天，地方政府無接獲確診者的消息，讓患者在家苦等病床，得不到該有的醫療照護，也錯失搶救的黃金時間。

另一個無形的殺手，就是隱形缺氧。根據中央流行疫情指揮中心統計，從5月11日至6月7日間，296例死亡個案中就有35例在到院前就死亡，約占11.8％，而最可能的死亡原因就是「隱形缺氧」。

林口長庚急診室醫師指出，隱形缺氧可怕之處在於初期沒有異狀，不會呼吸急促，甚至有患者低於50卻還能正常行動，但此時內部器官組織已經快速受損。就醫前2至7天胸悶、無法深呼吸、換氣速度比平常快3倍，嘴唇和手指開始發青等，為罹病重要臨床表現，務必提高警覺。

至於監測如何數據，新北市衛生局說明，正常的血氧濃度為95%－100%，93%－94%尋求支援，血氧濃度92%以下，建議1小時內儘速就醫，否則5天內死亡率14.33%

為了降低死亡率，新北聯合醫院的專責病房推出「COVID-19血氧監測雲端平台」，透過自費的血氧儀跟專用手機，監測病患的血氣與心跳，數值異常就發出警示，讓醫護即時發現問題，避免憾事發生。