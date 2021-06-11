來自日本的善意過封緘檢驗！　124萬劑AZ疫苗「最快明天可開打」

▲日本贈送124萬劑AZ疫苗。（圖／食藥署提供）

記者嚴云岑／台北報導

食藥署今（11）日完成日本捐贈的124萬劑AZ疫苗審查，並核發封緘證明書，現已赴倉儲查訖封緘放行。指揮中心副指揮中陳宗彥表示，明天開始會一一配送，可望於15日準時開打。不過，發言人莊人祥傍晚公布最新政策，今晚就會先發配50多萬劑疫苗，若地方政府已準備完成，最快明天就可接種。

日本捐贈的AZ疫苗批號D006A合計123萬8460劑，於6月4日下午自日本空運抵台入庫，食藥署立即配合派員赴低溫倉儲現場監督拆箱、核對疫苗批號、清點數量、查核運送冷鏈，並抽取600劑樣品進行疫苗異物檢查。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲日本捐贈的AZ疫苗完成封緘檢驗。（圖／食藥署提供）



食藥署在現地封存疫苗後將樣品攜回食藥署國家實驗室進行外觀、鑑別、pH值、DNA/protein比例、細菌內毒素、無菌及效價等試驗，經食藥署同步審查文件資料與檢驗皆合格後，已於6月11日上午核發封緘證明書，旋即赴倉儲封緘。

AZ疫苗經完成封緘之疫苗即可交由疾病管制署進行後續疫苗接種作業。食藥署配合國家防疫政策，持續辦理各項疫苗檢驗封緘作業，確保民眾用藥品質安全無虞。

發稿 1610

更新 1807

➤追蹤《痛痛飛走了》，一起看百憂姐們的防疫日常

https://www.instagram.com/painpainflyaway/