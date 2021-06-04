士檢門口有惡男！他「隨機」鐵棍虐打輪椅婦　手機曝關鍵證據

記者黃宥寧／台北報導

也太大膽竟在地檢署前襲擊！1名68歲王姓婦女坐輪椅由律師陪同，因侵占案件前往士林地檢署開庭，剛到地檢署門口竟遭1名26歲謝姓男子持辣椒水噴灑，更持鐵棍往她腿部重擊後逃逸，保全見狀追了出去，但最後仍被逃脫，事後謝男帶律師到派出所投案。士林地檢署偵結依傷害將謝男提起公訴。

事情發在4月9日，王女由律師陪同前往士林地檢署開庭，沒想到剛到門口就遭謝男持鐵棍衝向前朝腿部重擊，當場濺血。地檢署蘇姓保全衝出追捕謝男，但追到士檢停車場口，他已逃逸無蹤。

▼王姓女子在士林地檢署門口，遭到謝姓男子伏擊，謝男攻擊完畢後隨即到派出所投案。（圖／記者邱中岳翻攝）

謝嫌事後主動到附近派出所投案，警詢時始終保持緘默，警方依傷害罪嫌將他送辦，檢方認為謝男複訊時始終不肯交代犯案動機，且他與王女不認識，懷疑是受人指使，有反覆實施之虞，當晚將他聲請羈押禁見。

謝男偵查時表示「我是隨機犯案」，但檢警從扣案手機發現，他有翻拍王女所乘坐的汽車照片，故不採信他的辯詞；並依王女遭打導致受有左側脛骨骨折、左側小腿撕裂傷、左側眼化學性灼傷的驗傷證明，依傷害罪將謝男起訴，又因謝男因持有槍砲及傷害前科，2019年11月10日執行完畢5年內再犯，建請法院加重其刑。

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