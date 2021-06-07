　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

針孔藏台大醫學院、北一女　28歲嫌偷拍「名校正妹」60人受害

逾60名校園正妹及上班族在如廁時，遭張子彥利用改裝的針孔馬桶吸把竊錄，渾然不知成了被偷拍的對象。（示意圖）

圖文／鏡週刊

28歲、從事快遞工作的男子張子彥，為滿足偷窺欲，4年前透過臉書或IG等社群媒體，追蹤一群正妹的職業或就讀學校科系，再分析這些美女上學、上班地點，利用被害人出席活動、展演或社團活動時，潛入附近女廁，在馬桶吸把上安裝針孔偷錄，並將拍攝影片上傳群組分享流傳，犯案時間長達2年，至少有60名女性因此受害，導致她們身心重創，高院日前依妨害祕密罪重判惡狼6年徒刑。

被害人因深受打擊，不願輕縱張子彥，至今僅有2人與他達成和解，絕大多數都希望司法將他重懲，還有被害女生跟法官泣訴：「看到影片，感覺我被強暴了」「我寧願不要知道我被拍」，也有被害人說：「再也不敢使用公共廁所，也不敢在百貨公司換裝試衣。」

更有被害人整天擔心遭偷錄的私密影像外流，覺得身體被大眾窺視，甚至與男性同處一室就會感到莫名不適與恐慌，變得不想靠近男性，也不想被注視，需定期至精神科就診，遲遲無法回到正常生活。

▼張子彥溜進台大醫學院女廁，放置藏有針孔錄影機的馬桶吸把，過程全被監視器拍下。

張子彥溜進台大醫學院女廁，放置藏有針孔錄影機的馬桶吸把，過程全被監視器拍下。（翻攝畫面）

檢警查出，張子彥犯案手法十分縝密，不但事先鎖定特定對象，還會過濾被害人的背景，並進行偷拍環境勘查；離譜的是，他利用學校辦活動的機會潛入校園女廁，偷錄被害人如廁後，還埋伏在女廁外，等被害人走出廁所後尾隨伺機拍攝完整的臉部影像，回家後再比對被害人如廁影像與臉部畫面剪輯成同個檔案收藏。

▼張子彥潛進台大醫學院偷拍準醫師如廁春光，當事人至今仍相當恐懼，不敢在百貨公司換衣服，擔心遭偷拍。

張子彥潛進台大醫學院偷拍準醫師如廁春光，當事人至今仍相當恐懼，不敢在百貨公司換衣服，擔心遭偷拍。

由於被害人數太多，犯罪地點遍及台大醫學院、北一女、中山女中、金甌女中等20所名校，連台北市政府市民廣場、大直肥皂展演空間的女廁，都是他犯案的地點，有一位參加熱舞社的正妹就遭他多次偷拍。專案小組過濾檔案後，懷疑至少有超過60人受害，被害人年齡層分布廣泛，包括國中生、高中生、大學生和上班族。

▼張子彥行徑囂張，犯案地點遍及北一女等20所名校，被害人包括國中生、高中生、大學生和上班族都有。圖非當事人。

張子彥行徑囂張，犯案地點遍及北一女等20所名校，被害人包括國中生、高中生、大學生和上班族都有。圖非當事人。

張子彥為了方便整理偷錄影像，在電腦硬碟內將檔案分類成「女優」「高學歷」「淫片」等，並開子檔案逐一標註被害人的姓名、職業、就讀學校等，存入從被害人社群媒體下載的照片，並將影像傳給綽號「JUSTIN」「安爺」「康康」等偷拍群組成員，還分享竊錄心得，導致偷拍畫面四處流傳。

▼台大醫學院一名清潔人員在女廁（圖）打掃時，發現馬桶吸把的底部竟藏有高畫質的針孔錄影機，立即知會駐衛警報案處理。

台大醫學院一名清潔人員在女廁（圖）打掃時，發現馬桶吸把的底部竟藏有高畫質的針孔錄影機，立即知會駐衛警報案處理。（翻攝畫面）


更多鏡週刊報導
【偷拍狂魔使賤招1】FB、IG洩行蹤　小心！變態狼就隱身在粉絲中
【偷拍狂魔使賤招2】「好像被強暴」　被害女不敢上公廁憋出血尿
【偷拍狂魔使賤招3】名校畢業竟成偷拍狼　被逮看精神科謀脫罪遭法官打臉

ET快訊
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人
股民最愛！「台股原型ETF」前6檔大洗牌
「二公主」首場畢業沒了！超猛爸媽一夜做出來　感動萬人
新北確診男狂外出趴趴走！衛生局重罰130萬　上銬帶走
小學生名字「只有2劃」　報到秒被全校記住
萬華按摩女「感冒回彰化」重症確診　恐怖4疑點待釐清

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

新北確診男狂外出趴趴走「理由多」！衛生局重罰130萬　上銬帶走

自來水爆管水柱直沖5層樓　基隆水公司：排氣閥接頭脫落

快訊／全台警察+3確診　新北警增2確診「保一總隊」首傳隊員染疫

堅守防疫崗位　警政署長暖送226份便當慰勞大安分局員警

電視台攝影師猝死廁所相驗結果出爐　檢方一原因將採集檢體查明

午後大雨！台7線桃園復興區道路坍方　雙向中斷管制警戒

恐怖鄰居持西瓜刀追砍！　雲林男手肘見血棄車逃回家求救

找醫檢師做超音波　博仁醫院員工檢舉違反《醫師法》

「只處理確診名單死者」一句話甩鍋　衛生單位叫不動警政署要查

辦案途中成焦屍！國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

大陸高考日！張藝興公平祝福「寫出504種姓氏」　網爆笑：震撼了

愛犬被笑胖…竟卯起來「絕食抗議」！　丹妮婊姐崩潰：零食也拒吃

法網／苦戰3小時半！喬帥五盤逆轉晉8強　對手決勝盤遺憾傷退

前面沒路啦！橘白貓「強硬逼車」倒退嚕　虎斑被逼至角落超惶恐

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

日本專家點破5個「洗髮錯誤」，原來仰著頭會沖不乾淨

曾智希「穿內褲躺床」秀美臀！　自曝日常居家穿搭…網嗨喊想看

吃蘋果不揪！阿金「氣到手插腰」雞翅手外八　網笑：在學烤雞嗎

梅威瑟灑上千萬爆買9輛豪車　勞斯萊斯自己開其他8輛送朋友

3級警戒延長至6月28日　郭信良議長宣布定期會延至警戒等級調降後

超商大夜遇七爺八爺！收銀機「多一疊冥紙」　監視器曝…驚對空氣結帳

社會熱門新聞

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

電視台攝影師猝死廁所　相驗結果出爐

即／北市中山區驚傳夫妻在家同天猝死

拍完婚紗趕場約炮！特戰夫拋網美妻狂劈腿

新莊「億級雜貨店老闆」」遭綁撕票　主嫌竟是警察

把少女載進摩鐵！2男「1天連戰4次」下場慘了

屏東夫妻爬山遇大雨　提早折返夫竟失蹤亡

國三雲林段火燒車　駕駛竟是嘉義市績優刑警

阿伯不戴口罩　被勸竟拿尖錐傷人

7人半夜約聊　最少罰42萬

長腿妹頂包畫面曝！紅色小牛「全撞爛」

快訊／全台警+3確診　保一總隊首傳染疫

紅色小牛自撞　長腿妹肇事嚇傻先跑

更多熱門

相關新聞

能賺200倍！選擇權成交量暴增50%

能賺200倍！選擇權成交量暴增50%

本土疫情愈演愈烈，台股多空因素夾雜，股市盛行短進短出，從當沖交易量來看，5月竟只有兩個交易日當沖比低於4成，等於台股成交量幾乎一半以上都是當沖貢獻；另外，堪稱以小博大的投機神器：選擇權，也成為股民樂於下注押寶的地方，以5月12日週選擇權來說，當天交易量竟爆出237萬口，比過去平均百萬口整整高出一倍。

一張表看3家疫苗險理賠內容

一張表看3家疫苗險理賠內容

漲幅3000倍！這天押對方向就賺爆

漲幅3000倍！這天押對方向就賺爆

他裝針孔偷拍！秒見女友熱吻小王心碎

他裝針孔偷拍！秒見女友熱吻小王心碎

好心收留流浪孕貓　竟生出珍稀品種

好心收留流浪孕貓　竟生出珍稀品種

關鍵字：

鏡週刊張子彥偷拍北一女

讀者迴響

熱門新聞

快訊／行政院拍板：三級警戒延長至6／28

快訊／三級警戒延長到628　全國「停課到暑假」

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

快訊／內湖電視台攝影　倒臥公司廁所內死亡

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

生意太慘！新北遊覽車司機墜樓亡

今本土+211例　無校正回歸首日

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

領紓困排4小時終於填完　下秒跳1通知落空

友存款百萬領3萬紓困　網曝1類人最慘

撐不下去！油庫口蚵仔麵線結束營業

汪小菲深夜發文挽回「我老婆是第一」

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面