針孔藏台大醫學院、北一女　28歲嫌偷拍「名校正妹」60人受害

圖文／鏡週刊

28歲、從事快遞工作的男子張子彥，為滿足偷窺欲，4年前透過臉書或IG等社群媒體，追蹤一群正妹的職業或就讀學校科系，再分析這些美女上學、上班地點，利用被害人出席活動、展演或社團活動時，潛入附近女廁，在馬桶吸把上安裝針孔偷錄，並將拍攝影片上傳群組分享流傳，犯案時間長達2年，至少有60名女性因此受害，導致她們身心重創，高院日前依妨害祕密罪重判惡狼6年徒刑。

被害人因深受打擊，不願輕縱張子彥，至今僅有2人與他達成和解，絕大多數都希望司法將他重懲，還有被害女生跟法官泣訴：「看到影片，感覺我被強暴了」「我寧願不要知道我被拍」，也有被害人說：「再也不敢使用公共廁所，也不敢在百貨公司換裝試衣。」

更有被害人整天擔心遭偷錄的私密影像外流，覺得身體被大眾窺視，甚至與男性同處一室就會感到莫名不適與恐慌，變得不想靠近男性，也不想被注視，需定期至精神科就診，遲遲無法回到正常生活。

▼張子彥溜進台大醫學院女廁，放置藏有針孔錄影機的馬桶吸把，過程全被監視器拍下。



檢警查出，張子彥犯案手法十分縝密，不但事先鎖定特定對象，還會過濾被害人的背景，並進行偷拍環境勘查；離譜的是，他利用學校辦活動的機會潛入校園女廁，偷錄被害人如廁後，還埋伏在女廁外，等被害人走出廁所後尾隨伺機拍攝完整的臉部影像，回家後再比對被害人如廁影像與臉部畫面剪輯成同個檔案收藏。

▼張子彥潛進台大醫學院偷拍準醫師如廁春光，當事人至今仍相當恐懼，不敢在百貨公司換衣服，擔心遭偷拍。



由於被害人數太多，犯罪地點遍及台大醫學院、北一女、中山女中、金甌女中等20所名校，連台北市政府市民廣場、大直肥皂展演空間的女廁，都是他犯案的地點，有一位參加熱舞社的正妹就遭他多次偷拍。專案小組過濾檔案後，懷疑至少有超過60人受害，被害人年齡層分布廣泛，包括國中生、高中生、大學生和上班族。

▼張子彥行徑囂張，犯案地點遍及北一女等20所名校，被害人包括國中生、高中生、大學生和上班族都有。圖非當事人。

張子彥為了方便整理偷錄影像，在電腦硬碟內將檔案分類成「女優」「高學歷」「淫片」等，並開子檔案逐一標註被害人的姓名、職業、就讀學校等，存入從被害人社群媒體下載的照片，並將影像傳給綽號「JUSTIN」「安爺」「康康」等偷拍群組成員，還分享竊錄心得，導致偷拍畫面四處流傳。

▼台大醫學院一名清潔人員在女廁（圖）打掃時，發現馬桶吸把的底部竟藏有高畫質的針孔錄影機，立即知會駐衛警報案處理。



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