廣州疫情「重症率10~12%」　陸專家：發病3到4天就轉重症！

▲廣州進行大規模檢測。（圖／路透社）



記者蔡紹堅／綜合報導

廣州自5月21日爆發本土疫情後，已累積124人感染，大陸國務院聯防聯控機制綜合組廣東工作組醫療救治組專家指出，本次疫情患者病情進展很快，症狀比較明顯，進入重型和危重型患者的比例相對偏高，可能是這批疫情毒株（印度發現的Delta病種變毒）致病率比較強。

醫療救治組專家張忠德表示，本次疫情共同的特點是，年齡比較大的患者較多，患者病情進展很快，危重病人或者重型病人發病3到4天就轉重症，「患者的症狀比較明顯，在其他地方主要症狀是發燒的病人不是特別多，有，但是沒有這麼高。」

張忠德提到，這裡80%左右的病人都有發燒，而且很高，「病毒的載量很高，而且病毒載量降低的速度很慢。」

另一名專家管向東也說，與從武漢疫情以來以及後面20多次局部聚集性疫情的病人相比，這次進入重型和危重型患者的比例相對偏高，「這一批病人大約是10%到12%的比例。」

管向東提到，以往有的是2%到3%，有的高一點不過是5%到8%，局部的也有8%到10%，「這一批比較高，有可能是這批疫情毒株致病率比較強。」

不過，專家也強調，通過流行病學調查，病例間傳播的關係都是比較明確的，報告病例多來自封閉管控的區域以及隔離觀察的人員，「疫情自發現以來至今已經超過14天，還沒有發現在其他省份有關聯病例的發生，廣東省內也僅僅出現了有限數量的跨地區的傳播，而且傳播關係都是清楚的，防控措施採取得也比較及時。」