醫師救2歲患者「千里送肝」　班機延遲關門11分鐘：我們等

▲朱建軍拉著裝有新鮮肝臟的箱子在空橋上狂奔。（圖／翻攝上觀新聞）

記者魏有德／綜合報導

雲南昆明機場7日上演一場與時間拉扯挽救2歲小患者生命的競賽。來自上海交通大學醫學院附屬仁濟醫院肝臟外科主治醫師朱建軍在機場狂奔，只為將有效期僅「10至12小時」的新鮮肝臟帶上飛機。由於取肝手術複雜不易，朱建軍抵達機場時乘客皆已登機完成，不過，東航班機主動延後關艙門的時間，並告訴他，「我們等。」讓心急如焚的朱建軍放下心中大石。

▲工作人員指引朱建軍一路朝著安排好的綠色通道前往搭機。（圖／翻攝上觀新聞）

《上觀新聞》報導，朱建軍6日接到昆明市某醫院的電話，一名意外死亡的2歲患者捐獻肝、腎、角膜等器官。經中國人體器官分配與共享系統匹配，可用於上海市仁濟醫院一位同樣2歲的終末期肝病患兒的移植。

為保證捐獻器官保持最佳狀態，朱建軍7日一早便前往昆明進行器官獲取手術，不過，比起成年人的肝臟，小兒肝臟的獲取難度更高，血管更細、器官間隙也更小，稍有不慎就容易被破壞，因此，手術執行上難度及複雜度也很高。

朱建軍返程所預定的東方航空班機因其正在手術台上無法接聽電話，遲遲未能聯繫上他，眼看著值機時間結束、班機也即將開始讓旅客搭機，才終於連絡上手術完成的朱建軍。

朱建軍表示，「理論上，取下的肝臟可保證10至12小時有效期，但這一時間越短越好。」器官移植手術中，時間就代表著生命，取得之後，需要用特殊裝置低溫保存，用最快速度趕回患者身邊進行手術。

▲東方航空班機為救小生命延遲關閉艙門等待朱建軍趕到機場。（圖／翻攝上觀新聞）

隨著時間一分一秒過去，東航已在機場完成部署，提前打印登機牌、安排快速安檢通道、準備電瓶車...。只見朱建軍比預定時間晚了十分鐘左右抵達機場，同行的醫生和他兩人提著裝有新鮮肝臟的大箱子在機場狂奔，最後，雖然比預定起飛時間延誤11分鐘，但這班飛往上海的班機仍比預定時間提前抵達。

朱建軍就這樣帶著寶貴的移植器官按時回到上海，過程中，同事們也已如火如荼做起了術前準備，飛機起飛時，就開始進行麻醉；器官到院後，等待移植的患兒病肝被切下，肝源被移植入體內，直至午夜，手術終於順利結束。該名患有先天性膽道閉鎖處於肝硬化期的待移植者病童，觀察一夜後，肝功能指標已明顯趨於正常，很快清醒過來。

手術成功當日，朱建軍在給東航的感謝信裡提到，「這11分鐘，為肝臟減少了三四個小時的缺血時間，最大限度地保障了器官質量。」

