擁抱挫折挑戰極限　黃柏誠獲嘉藥「生命勇士獎」

▲嘉南藥理大學社工系應屆畢業生黃柏誠堅持不懈，在今年畢業生中榮獲「生命勇士獎」殊榮。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

「挫折並非偶然，或許身體會限制我們的行動，甚至使人想放棄，但只要有一顆勇敢善良、堅持不懈的心，生命的樂章就會不斷跳動著」，這是嘉南藥理大學社工系應屆畢業生黃柏誠人生的深刻體會，因他的堅持不懈，在今年畢業生中榮獲「生命勇士獎」殊榮。

黃柏誠出生時，因為腦部缺氧造成腦性麻痺，導致重度肢體障礙，平時須以電動輪椅為代步工具，一些看似平常簡單的動作，如洗澡、穿鞋襪或穿衣服等動作，對他來說都是很大的挑戰，雖然爸媽不放棄，努力帶黃柏誠一直做復健，但是一些日常生活的小動作，黃柏誠都要花上比其他人更多時間學習，才能學會與完成，在爸媽的鼓勵加上黃柏誠積極樂觀的個性，讓他從不會輕言放棄。

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黃柏誠人生字典裡有許多恐懼，但他告訴自己絕對不能害怕，人生要不斷向前走，要接受各種不同挑戰。黃柏誠說，小時候爸媽希望他有一天可以再站起來行走，所以花很多時間在復健上，導致課業常常是班上最後一名，課業與肢體障礙讓他感到自卑，除了高中老師鼓勵，在嘉藥的學習與生活，也讓他慢慢建立起對自己的自信與堅持，現在的他以成為社工為目標，也希望以自身經驗與其他身障者互勉，去鼓勵並幫助更多的人。

在社工系就讀期間，黃柏誠的學習較其他同學辛苦，但他相信只要努力就能克服所有困難，不僅在課業上有不錯的表現，也挑戰難度更高的校外實習，黃柏誠不畏艱辛與勤勞付出，因此獲得社工系實習委員一致肯定並得到高等教育深耕計畫的「傑出學生實習獎」，在大四下學期與同學共同獲得社工系方案實習競賽暨成果發表會第一名，並代表嘉藥社工系參加2021年全國科技大學社會工作方案設計競賽與執行競賽。

導師李麗雲提到，黃柏誠是充滿生命熱情，待人溫暖，大學四年和同學相處融冾，在他身上充份呈現溫度看見能量，因他個人特質樂觀積極，加上良好溝通能力，在每個課程團體報告中，總是能克服害怕與困境，對學習的熱情總是另人動容，互動中流露出靦腆笑容轉化為團體凝聚力，課程學習都有優異表現。尤其是，看著柏誠在社會團體工作課程中，坐在輪椅積極參與團體活動實作認真的表情，至今難以忘懷，在其心中黃柏誠就是社工系熱情專業能力的呈現。

嘉藥校長李孫榮表示，今年因為疫情關係，無法舉辦隆重畢業典禮與大家同賀，但是，學校也特別透過預錄影片來表達祝賀之意，同時各系也拍製了師長祝福等影片，傳遞滿滿祝福，希望在疫情期間大家都做好防疫措施，安全度過疫情挑戰，迎向人生另一個階段挑戰。

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