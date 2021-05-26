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嘉藥申請入學創佳績　五科系招生完勝

▲嘉南藥理大學26日公布高中生四技申請入學招生結果，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率更達到100％，力抗少子女化浪潮的衝擊，開出佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

嘉南藥理大學公布申請入學招生結果，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率更達到100％，力抗少子女化浪潮的衝擊，開出佳績，證明創校55年的嘉藥在教學品質堅持、就業學程與輔導的投入及產業實務的合作與連結獲得考生及家長肯定。

記者林悅／台南報導

嘉南藥理大學26日公布高中生四技申請入學招生結果，預計招收473人報到453人，平均招生率高達95.8％，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率更達到100％，力抗少子女化浪潮的衝擊，開出佳績，證明創校55年的嘉藥在教學品質堅持、就業學程與輔導的投入及產業實務的合作與連結獲得考生及家長肯定。

▲嘉南藥理大學26日公布高中生四技申請入學招生結果，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率更達到100％，力抗少子女化浪潮的衝擊，開出佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

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嘉藥今年申請入學招收8系473名，第一階段有5065人報名，統計超過招生名額的10.71倍，已創近年新高，連年稱霸全台的藥學系依然吸引2123名考生，最後招生率達100％，錄取的200人中，更有53位的學測成績四科達54級分以上，學生素質十分優秀。

嘉藥環工系意識到水資源與台灣產業發展息息相關，2019設置全國唯一的再生水類產線與人才培育基地，產官學研發合作能量豐沛，今年台灣遭逢56年來最大旱災，嘉藥再生水廠適時提供部分再生水，證明嘉藥在產業趨勢上掌握先機，招生也開花結果，招收60名新生全滿，也拿下100％招生率。

▲嘉南藥理大學26日公布高中生四技申請入學招生結果，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率更達到100％，力抗少子女化浪潮的衝擊，開出佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

全台第一個成立的嘉藥化粧品系，在產學界早有盛名，今年獨立設班招收55名高中生，也是100％招生率；系友及學長姐遍布全台的社工系，在政府新推許多社會福利政策都需社工人員的就業強烈需求下，再次穩定100％滿招；強打休閒、企劃與行銷能力的休閒系也以符合市場需求的特色，吸引考生選擇，今年進階奪下100％招生率。

▲嘉南藥理大學26日公布高中生四技申請入學招生結果，藥學、粧品、環工、社工及休閒等5系招生率更達到100％，力抗少子女化浪潮的衝擊，開出佳績。（圖／記者林悅翻攝，下同）

校長李孫榮指出，今年申請入學許多系頗受學子喜愛，報名者眾，報到率也很高，考生的選擇顯示，嘉藥近年詳細考量就業市場需求，發現高齡社會下，藥師、營養師、社工師及環保生技、化粧品及休閒產業方面專業人才的職場優勢，就業相當有保障，因此努力培育樂活創新服務專才的目標，以符合智慧健康產業蓬勃發展的時代需求。李校長特別指出，嘉藥謹守技職教育的本位，推動育才實習就業三部曲，就是要學生畢業即就業，接軌黃金職場，而考生及家長對嘉藥的支持也顯示對學校辦學成果的認同。

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