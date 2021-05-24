「喜歡心跳加速的感覺」　男子違規爬金字塔型「田海子山」失聯

▲惠姓男子熱愛戶外運動，喜歡享受心跳加速的感覺。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名愛好戶外運動的28歲惠姓男子22日在四川甘孜州田海子山附近失聯。據了解，惠姓男子因熱愛登山，甚至在四川開了間驢友客棧，經常挑戰奇峰險嶺，並在自己的社群頻道分享爬山探險經驗。惠姓男子曾發文指出，「超喜歡山脊線，尤其是刃脊，喜歡心跳加速的感覺。」

▲惠姓男子登山失聯後，搜救人員在山下尋獲他的車輛。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星日報》報導，四川登山協會表示，惠某原計劃19日便到田海子登山探險，因天氣不好，而等待了幾天，並告知最後知情者只去田海子一天探路，最終失去聯繫。22日上午，朋友從微信群一直聯繫不上惠某，於23日上午報警救助。

據悉，田海子山海拔6070公尺，位於康定的東南10公里處，在四川登山協會手冊上也被稱作五色山、混海子山。其東南山脊300公尺處有衛峰高約5900公尺。有經驗的登山者稱，田海子是一個獨立山峰，完全是一個金字塔形、從地上拔地而起的山峰，「難度在於它的坡度，總體坡度都很陡峭。」

▲惠姓男子登山失聯前還在朋友圈發出田海子山的照片。（圖／翻攝紅星新聞）

惠姓男子的朋友表示，惠某自小一直熱愛戶外運動，從山東來到四川後在四姑娘山開了一家客棧，平時也經常從事戶外活動，經驗比較豐富。

根據惠姓男子失聯前在社群發出的照片，當地登山人士認為，照片中能看到田海子，代表其應該沒有到田海子，估計在雅家梗那一帶，「前幾天那裡有大霧，估計是大霧阻斷了訊號，但這只是自己的推測，具體要等搜救隊搜救了才知曉。」

