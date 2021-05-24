　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 華聞快遞 特派現場 雲視頻

「喜歡心跳加速的感覺」　男子違規爬金字塔型「田海子山」失聯

▲惠姓男子熱愛戶外運動，喜歡享受心跳加速的感覺。（圖／翻攝紅星新聞）

▲惠姓男子熱愛戶外運動，喜歡享受心跳加速的感覺。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

一名愛好戶外運動的28歲惠姓男子22日在四川甘孜州田海子山附近失聯。據了解，惠姓男子因熱愛登山，甚至在四川開了間驢友客棧，經常挑戰奇峰險嶺，並在自己的社群頻道分享爬山探險經驗。惠姓男子曾發文指出，「超喜歡山脊線，尤其是刃脊，喜歡心跳加速的感覺。」

▲惠姓男子登山失聯後，搜救人員在山下尋獲他的車輛。（圖／翻攝紅星新聞）

▲惠姓男子登山失聯後，搜救人員在山下尋獲他的車輛。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星日報》報導，四川登山協會表示，惠某原計劃19日便到田海子登山探險，因天氣不好，而等待了幾天，並告知最後知情者只去田海子一天探路，最終失去聯繫。22日上午，朋友從微信群一直聯繫不上惠某，於23日上午報警救助。

據悉，田海子山海拔6070公尺，位於康定的東南10公里處，在四川登山協會手冊上也被稱作五色山、混海子山。其東南山脊300公尺處有衛峰高約5900公尺。有經驗的登山者稱，田海子是一個獨立山峰，完全是一個金字塔形、從地上拔地而起的山峰，「難度在於它的坡度，總體坡度都很陡峭。」

▲惠姓男子登山失聯前還在朋友圈發出田海子山的照片。（圖／翻攝紅星新聞）

▲惠姓男子登山失聯前還在朋友圈發出田海子山的照片。（圖／翻攝紅星新聞）

惠姓男子的朋友表示，惠某自小一直熱愛戶外運動，從山東來到四川後在四姑娘山開了一家客棧，平時也經常從事戶外活動，經驗比較豐富。

根據惠姓男子失聯前在社群發出的照片，當地登山人士認為，照片中能看到田海子，代表其應該沒有到田海子，估計在雅家梗那一帶，「前幾天那裡有大霧，估計是大霧阻斷了訊號，但這只是自己的推測，具體要等搜救隊搜救了才知曉。」
 

ET快訊
LIVE／北市增99本土！老人機構群聚感染　柯文哲最新說明
直擊汐止淹水！小貨車受困水中　公車直接調頭
快訊／SOGO復興館傳櫃姐確診　下午3點半閉館消毒　
汐止淹水一級警戒！水積半個輪胎高　網哭：下錯地方
快訊／屏東男染疫一把火燒到高雄！牌友5家人確診
快訊／國家警訊響了！所在地區「即將發生大雷雨」
累積再加590確診！　一張圖看台灣最新狀況
快訊／桃園今公布25例！最新足跡「5全聯、家樂福、市場」
快篩站被拆「縣長大發飆」　陳時中回應了
獨／中華郵政爆郵差「快篩陽性」　平常上班郵局曝光
校正回歸826例「分布縣市曝光」　這天476例最多
北市快篩陽性率掉到5.9%　陳時中公布「偽陽性高3縣市」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

華為發聲明鄭重闢謠：不造車、不投資任何車企

籠門未鎖好！飼育員慘遭老虎「撲殺撕咬」致死　救出已無完屍

反修例「爆眼少女」傳已離港來台　港媒：她雙眼炯炯有神

「喜歡心跳加速的感覺」　男子違規爬金字塔型「田海子山」失聯

楊潔篪赴俄羅斯4天！　出席中俄戰略安全磋商

媽媽走太快！ 2歲童自己跑去搭電梯　跨1公尺高欄桿墜6樓身亡

「25歲萌妹」凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚　生前最後發文噴淚

現實版「魯豫有約」　山東河南「黃河生態保護」對賭4.3億元

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥「雙膝磨爛」亡　遇難慘況曝光

甘肅越野賽成「奪命跑」　新華社還原比賽過程稱「四大疑問」待解

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

采子「發律師函」回頭找邱鋒澤！　否認同意解約...還要求繼續工作

新店女不戴口罩！唸心經「起乩」　大鬧超商...挑釁警方遭強制送醫

外籍男子填錯地址害外送員延誤 竟嗆對方豬腦還加碼唱「青蛙歌」

北車男未戴口罩「持開山刀」狂揮 2警手、脖遭砍！警包圍壓制畫面曝

遠距體育課！老師視訊跑步、伸展 學生們跟著做...媽笑：樓下別抗議

華為發聲明鄭重闢謠：不造車、不投資任何車企

籠門未鎖好！飼育員慘遭老虎「撲殺撕咬」致死　救出已無完屍

反修例「爆眼少女」傳已離港來台　港媒：她雙眼炯炯有神

「喜歡心跳加速的感覺」　男子違規爬金字塔型「田海子山」失聯

楊潔篪赴俄羅斯4天！　出席中俄戰略安全磋商

媽媽走太快！ 2歲童自己跑去搭電梯　跨1公尺高欄桿墜6樓身亡

「25歲萌妹」凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚　生前最後發文噴淚

現實版「魯豫有約」　山東河南「黃河生態保護」對賭4.3億元

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥「雙膝磨爛」亡　遇難慘況曝光

甘肅越野賽成「奪命跑」　新華社還原比賽過程稱「四大疑問」待解

「老九」灰熊G1擊敗龍頭爵士　莫蘭特被垃圾話激發鬥志

快訊／台中新增8確診足跡曝光！「家樂福、水湳市場」都入列

快訊／高雄「串門子」群聚匡列436人！採檢結果全出爐

快訊／公佈紓困方案！高雄市釋12項大利多：税捐緩繳減免

快訊／高雄櫃姐感染源不明！218接觸者採檢出爐　3客人有雙北足跡

叫外送最安心！盤點雙北7間特選美食　超狂臭豆腐連紐約時報都推

直擊汐止淹水「公車急調頭」　在地人傻眼：很久沒淹了

重症率10.3%「雙北快塞爆」　指揮中心要各應變醫院釋ICU至少10床

華為發聲明鄭重闢謠：不造車、不投資任何車企

SOGO復興館下午3點半閉館消毒　傳櫃姐確診

搭公車忘情擺臀！他左右磨蹭下秒「整根含住」...網驚：整個進去耶

大陸熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

甘肅馬拉松凍死21人！超馬一哥雙膝磨爛亡

馬拉松21死是人禍？　受害者女兒列「五大疑點」

打仗被俘！他遭越南2女兵擄上山13年

「大哥我不行了！」 牧羊人聽喊叫救6名參賽者躲窯洞逃死

25歲萌妹凍死在甘肅馬拉松！剛登記結婚

陸馬拉松21人亡　神級選手也遇難

甘肅越野賽成「奪命跑」 新華社還原過程稱「四大疑問」待解

陸哀悼袁隆平！張庭直播賣貨被戰爆當場爆哭

女看影片哭認屍「口吐白沫男是我爸！」

媽媽走太快　2歲童自己搭電梯墜樓

甘肅馬拉松21人身亡　倖存者：不斷有人倒下

老天極端變臉！甘肅馬拉松賽21死

熊孩子商場亂踢球　鏡子從頭狠狠砸落

更多熱門

相關新聞

北市50確診者「已找到19人」　失聯原因曝光

北市50確診者「已找到19人」　失聯原因曝光

全台疫情升溫，但23日卻傳出，台北市有50名確診者失聯，引發外界憂慮，更擔心造成傳染擴大。對此，台北市警察局23日晚間公布數據，50人已經尋獲19人，其餘31人還在全力協尋中；而台北市政府副發言人黃瀞瑩補充，這群人是自行去醫院做PCR，若醫院沒做後續處理，的確有可能待在家中，市府會以同心圓方式，找可能接觸者開居家隔離單。

台南市各運動場館暫停開放

台南市各運動場館暫停開放

防疫不要悶壞了　門諾自製短片教你在家做運動

防疫不要悶壞了　門諾自製短片教你在家做運動

關鍵字：

極限登山四川戶外運動失聯

讀者迴響

熱門新聞

甘肅馬拉松21死！女選手中途棄賽慶幸：活著回來

游到西班牙！他上岸大哭：寧死不回摩洛哥

「台灣人只示範一次！」時代雜誌驚現爆紅迷因

快訊／本土增341例+校正回歸256例、再增6死亡　

《全明星》完賽「紅隊哭一團」　錢薇娟：藍隊心態不對

罔腰羞認：被炎亞綸掰彎！親曝和鳳梨感情現況

台中大里一家4口輕生3死　僅6歲女童倖存

女警巡邏蹲下身　臨檢非法群聚貓

愛莉莎莎怨「救護車很吵」：萬華人不用睡？

每日發病數曝　醫：看吧！疫情快結束了

528解除三級警戒？　柯文哲、侯友宜回應

大里一家4口燒炭3死！6歲女童跑客廳睡躲死劫

大雨來了！全台變天滯留鋒面今晚抵達　午後雨區擴大

資深藝人李玉芬驚傳病逝！恬娃證實噩耗

獨／鈕承澤出現仰德大道「完全沒戴口罩」

更多

最夯影音

更多
高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去

高雄無罩女喊「警察要非禮我！」　堅持不戴口罩連路人都看不下去
外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

外送到了沒通知！食物整包被丟地上　鳳梨鼠薯爆氣「警告外送員」：X你祖母！

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

E.SO瘦子看「請支援輸贏片」突破盲點XD　暖心幫醫護人員發聲：給他們一點鼓勵

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

防疫不分你我！男子隨身帶酒精 沿路與人分享...網讚：好有愛♥

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

不甩防疫？男沒戴口罩遭警勸說 拒配合還動粗嗆：不是密閉空間

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

全民防疫毛毛商城享89折

全民防疫毛毛商城享89折

【全民防疫】寵物雲毛毛商城全館89折！好評再延長～

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面