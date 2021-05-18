　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

失戀女心碎求助法師　竟被要求淨身跪拜進行「人與人的連結」

萬用性侵示意圖part4。(圖／達志示意圖)

▲黃姓法師利用被害人深信宗教法術的心情，以法事誘拐性侵被害人。(圖／達志示意圖)

記者劉昌松／台北報導

小翠(化名)因為感情、工作不順，想找黃姓法師幫忙挽回前男友，黃男多次面對面諮商後，發現小翠深信法術，就約小翠去飯店開房間，要小翠沐浴淨身後，全裸跪拜「性愛大神」，然後把小翠強押在床上性侵，小翠在驚恐又擔心打斷法事的複雜心情下受辱，台北地檢署檢察官調查後依強制性交罪嫌起訴黃姓法師。

起訴指出，小翠是在2020年3月間，因為感情、健康、事業都遭遇挫折，在徬徨無助的情況下，透過臉書找到了在台北市萬華區經營「靜心堂」的黃姓法師，並開始頻繁到靜心堂或其他公開場所，接受黃法師一對一諮詢法事等服務，希望能和前男友復合。

▲性侵,暴力,女人,謀殺。（圖／取自免費圖庫LibreStock）

▲被害人被要求沐浴淨身，跪拜性愛大神後慘遭法師染指。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

後來小翠不巧在路上看到前男友要帶其他女人回家，更是百般焦急地向黃法師求助，黃竟因為小翠對宗教法術深信不疑，大膽向小翠提議，到隱密處所做法，請性愛大神幫忙挽回感情。

5月23日上午，2人一起到大安區某飯店開房間，黃作勢要準備法事，叫小翠去洗澡，然後要裹著浴巾的小翠跪拜神明，再叫小翠褪去浴巾站著讓他染指，最後把小翠強壓在床上性侵得逞。

▲桃園市陳姓男子透過網路臉書找到國中少女，以6千元為代價邀約與楊姓雇主性交易遭拒，憤而強脫少女褲子讓楊性侵得逞。（示意圖／免費圖庫pixabay）

▲被害人驚恐又擔心打斷法事的複雜心情下受辱。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小翠當下心中充滿疑問及恐懼，但又不敢反抗，事發後傳LINE問黃「老師你幫我作法，沒有射精是否影響做法效果」，黃立即要求小翠把所有訊息對話都刪除，小翠越想越不對，決定驗傷報警。

黃到案後否認性侵，辯稱和小翠互有曖昧情愫，他誤會小翠願意和他發生性行為，但檢察官根據雙方對話截圖，小翠始終尊稱黃「老師」，毫無親暱內容，因此不採信黃國峰的辯詞，認為黃國峰在難以求援的密閉房間內，以宗教法術名義，趁小翠急迫無助只想解除困境，因而無法理性思考、不敢反抗的時候硬上，已構成「其他違反意願方式而為強制性交罪」，依法提起公訴。

療癒！紓壓！心訣大公開

ET快訊
本土病例飆升　這3張防疫保單停售！
快訊／彰化歌唱班22確診者足跡曝　踩遍8鄉鎮、跨縣吃美食
好消息！竹縣確診2童「再採皆陰」　217匡列全部解隔離
台鐵北車外包清潔工確診！傳曾去過萬華　公司證實了
高雄退休男極樂足跡曝！萬華+養生館　發燒確診
快訊／《蘋果日報》解僱332人「沒提前通報」　北市將罰最高5
染疫「重症化風險最高」血型曝光！

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

台中回收木柴工廠火警　無人傷亡全力灌救中

81歲通緝犯確診後失聯　警逮人苦等龜隊友...曝「當時真的很怕」

傳有組頭以染疫人數當賭盤　黃偉哲：令人不齒！要求警方追查

阿公店小姐同居人也中鏢　4警查賭博檢舉有接觸...採檢結果出爐

失戀女心碎求助法師　竟被要求淨身跪拜進行「人與人的連結」

黑幫諸葛亮幕後老大落網！假鈔詐黑水鬼6名錶　天蠍堂主恐遭聲押

酒店妹S框後返家癱軟梯間…送醫搶救不治！酒客黑暗行為曝

新冠疫情嚴峻！基隆地方法院「9項強化防疫」措施出爐

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

遭捲款2000萬！還債誤觸高壓電　他雙手剩30公分...靠杏仁茶再起

不勸導了！沒戴口罩直接開罰　高雄市場13攤商收最高1.5萬罰單

瞎猜網路用語考驗！長輩一臉懵 :D 阿姨初體驗「我就爛」玩上癮...

浪橘媽進家作客！場勘完叼出5寶 全家「強勢入住」網笑：貓選之人

《火神的眼淚》朱芷瑩：為什麼要救我媽媽　林柏宏目睹她輕生..轉身自責崩潰QQ

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

疫情升溫！士檢啟動居家辦公　分A、B組輪流到署上班

台中回收木柴工廠火警　無人傷亡全力灌救中

81歲通緝犯確診後失聯　警逮人苦等龜隊友...曝「當時真的很怕」

傳有組頭以染疫人數當賭盤　黃偉哲：令人不齒！要求警方追查

阿公店小姐同居人也中鏢　4警查賭博檢舉有接觸...採檢結果出爐

失戀女心碎求助法師　竟被要求淨身跪拜進行「人與人的連結」

黑幫諸葛亮幕後老大落網！假鈔詐黑水鬼6名錶　天蠍堂主恐遭聲押

酒店妹S框後返家癱軟梯間…送醫搶救不治！酒客黑暗行為曝

新冠疫情嚴峻！基隆地方法院「9項強化防疫」措施出爐

李晶晶最近spend很多time在「這裡」　超美新家花兩年半裝潢

菱光監察人提告董座黃育仁涉違證交法　黃育仁反擊：黃茂雄把東元同仁當家臣

疫情擴散！司法院通令全國各級法院暫緩開庭

「封島」斷疫情？ 澎縣府：無權限　但花火節所有場次喊卡

想延期去墾丁！網美民宿要收11%手續費　網怒刷負評：根本發防疫財

朱學恒痛罵文組「抹黑核四」　理工科哪有修不好的機器

看寶寶吃特大號米餅！黑臉保母「硬拔轉身逃」　網笑：太壞要檢舉

本土病例飆升　這3張防疫保單停售！

鄰居小孩亂按電鈴求開門！他幫1次傻眼「很沒禮貌」：把我當傭人

外包清潔人員確診！兩廳院：未擔任兩廳院清潔工作

埔里「20cm異形血肉片」逆流狂爬！　細白爪猛竄他一盯嚇壞：這母湯

社會熱門新聞

即／萬華女快篩確診　失聯多日破門搶救不治

拒戴口罩暴打店員！媽心痛：告到底

萬華男無罩趴趴走被抓！下場慘了

29歲氣質音樂女師遭爆「活活被累死」　才女淪苦力內幕曝光

平頭哥拒填超商實聯制　聽要報警竟爆打店員

即／國3蘭潭隧道口轎車撞工程車　命危駕駛是AH-1W飛行員

獨／網紅喇舌辣妹被罵爆！害慘高雄夜店一星負評

即／國道1號4車連環撞　回堵5公里

酒店妹S框後暴斃　酒客餵毒遭判4年

快訊／新莊公車「輾過拾荒嬤」　捲輪下慘死

新店男確診「狂咳2天」竟無法就醫　衛生局：沒病房

亞東醫院「住院病人＋看護」8人確診　29名護理師隔離

撞見男友性侵妹妹　她挺孕肚毀掉姊妹情

阿嬤上周過世　中市議員之子自家墜樓亡

更多熱門

相關新聞

媽祖允筊！雲林西螺福興宮將媽祖請出廟外

媽祖允筊！雲林西螺福興宮將媽祖請出廟外

國內新冠肺炎疫情升溫，內政部次長昨表示，全國各地宗教寺廟暫不開放入內參拜至6月8日。民眾僅可於廟埕或室外在符合社交距離前提下，且須採實聯制、佩戴口罩參拜。雲林西螺福興宮因應防疫，兼顧信徒朝拜神明習慣，將於開廟門後將太平媽祖神尊請至中門，讓信徒可以不必入廟，於廟埕朝拜媽祖。

雲林宗教禮拜禁止室內5人以上

雲林宗教禮拜禁止室內5人以上

女星遭誘騙性侵還要坐牢　硬起來復仇

女星遭誘騙性侵還要坐牢　硬起來復仇

她染疫住院遭男護性侵　活不過24小時驟逝

她染疫住院遭男護性侵　活不過24小時驟逝

變態男拐弱女進巷子想壞壞　她母親警覺大喊

變態男拐弱女進巷子想壞壞　她母親警覺大喊

關鍵字：

失戀無助挫折法師法術宗教違反意願其他方式性侵強制性交

讀者迴響

熱門新聞

教育部宣布：全台各級學校明起停課

用電吃緊！今恐又停電　傳從「E組」開始停

最快本週新冠肺炎有藥醫！「清冠一號」獲衛福部緊急授權

分區供電換E、F組「台電回應了！」　基於公平性已檢討機制

亞東院內感染元兇是他！買春害7人確診、1死亡

快訊／亞東醫院「1確診者死亡」

即／高雄停止室內5人以上聚會！

楊志良預言「疫情趨緩時間點」：台灣人太棒了

亞東「確診死亡例」家屬心痛發聲：原本快要出院

和買春男住亞東同樓層確診亡　女兒心碎曝內幕

快訊／電量使用率飆升至91％　停電危機再升高

急診崩潰！醫「只剩戶外能插管」無奈哭了

大停電難忍高溫！　KIMIKO見老公「超清涼打扮」嚇傻

興達電廠主任「疑不爽背黑鍋」！揭2次停電內幕

快訊／今日本土+240例

更多

最夯影音

更多
台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」

台北車站沒戴好口罩被攔下提醒　婦爆氣不配合反嗆「妨礙我權益」
穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

穿國旗衣！老伯逛夜市拒戴口罩 遭勸反嗆：你沒資格...攤販怒轟

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

台灣改良版方艙醫院！3天能蓋好　女建築師霸氣喊：歡迎大家抄襲

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

羅時豐姪子遇女路人：第一次想加人家臉書　被怨訂閱太多「希望頻道成長慢一點XD」

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

騎士直行遇堆高機路中迴轉作業 險遭「貨叉擊中」急煞怒噴三字經

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面