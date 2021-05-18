失戀女心碎求助法師　竟被要求淨身跪拜進行「人與人的連結」

▲黃姓法師利用被害人深信宗教法術的心情，以法事誘拐性侵被害人。(圖／達志示意圖)

記者劉昌松／台北報導

小翠(化名)因為感情、工作不順，想找黃姓法師幫忙挽回前男友，黃男多次面對面諮商後，發現小翠深信法術，就約小翠去飯店開房間，要小翠沐浴淨身後，全裸跪拜「性愛大神」，然後把小翠強押在床上性侵，小翠在驚恐又擔心打斷法事的複雜心情下受辱，台北地檢署檢察官調查後依強制性交罪嫌起訴黃姓法師。

起訴指出，小翠是在2020年3月間，因為感情、健康、事業都遭遇挫折，在徬徨無助的情況下，透過臉書找到了在台北市萬華區經營「靜心堂」的黃姓法師，並開始頻繁到靜心堂或其他公開場所，接受黃法師一對一諮詢法事等服務，希望能和前男友復合。

▲被害人被要求沐浴淨身，跪拜性愛大神後慘遭法師染指。（示意圖／取自免費圖庫LibreStock）

後來小翠不巧在路上看到前男友要帶其他女人回家，更是百般焦急地向黃法師求助，黃竟因為小翠對宗教法術深信不疑，大膽向小翠提議，到隱密處所做法，請性愛大神幫忙挽回感情。

5月23日上午，2人一起到大安區某飯店開房間，黃作勢要準備法事，叫小翠去洗澡，然後要裹著浴巾的小翠跪拜神明，再叫小翠褪去浴巾站著讓他染指，最後把小翠強壓在床上性侵得逞。

▲被害人驚恐又擔心打斷法事的複雜心情下受辱。（示意圖／免費圖庫pixabay）

小翠當下心中充滿疑問及恐懼，但又不敢反抗，事發後傳LINE問黃「老師你幫我作法，沒有射精是否影響做法效果」，黃立即要求小翠把所有訊息對話都刪除，小翠越想越不對，決定驗傷報警。

黃到案後否認性侵，辯稱和小翠互有曖昧情愫，他誤會小翠願意和他發生性行為，但檢察官根據雙方對話截圖，小翠始終尊稱黃「老師」，毫無親暱內容，因此不採信黃國峰的辯詞，認為黃國峰在難以求援的密閉房間內，以宗教法術名義，趁小翠急迫無助只想解除困境，因而無法理性思考、不敢反抗的時候硬上，已構成「其他違反意願方式而為強制性交罪」，依法提起公訴。

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