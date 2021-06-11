台灣死亡率首破3%！鄉民氣炸「一堆縣市蓋牌」　醫揭3原因：快篩檢

▲台灣新冠肺炎死亡率首破3%！（圖／記者湯興漢攝）



記者劉維榛／綜合報導

今（11）日本土疫情再增286例、24死亡，累計死亡人數385人，死亡率正式破3%！許多鄉民哀號，「今天已經破3%耶，醫療也還沒崩潰啊」，更質疑各縣市沒有大量普篩，「台灣的醫療程度不可能那麼高，分母黑數不少！」事實上，名醫王明鉅曾點出3個原因，導致本島死亡率高於全球。

一名網友在PTT驚呼，「台灣人的氣質克制不住死亡率？今天已經破3%耶，醫療也還沒崩潰啊，高端聯亞今年頂多提供1千萬劑？就算我想打這個爛東西也打不到，我要疫苗，我要活下去！」

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底下網友質疑，「台灣現階段沒有本錢降級，大家好好待著」、「只有新北狂驗，其他縣市我不信這麼少」、「一堆縣市蓋牌阿，確診數少死亡率就高」、「因為還沒到六日」、「不高啦，是因為沒有全面普篩，確診數沒上」、「台灣的醫療程度不可能那麼高，分母黑數不少」、「醫療沒崩潰和死亡率高的關聯自己想想」、「感染者不普篩、不封城又沒疫苗的話，大概就是這樣下去，慘」。

▲王明鉅呼籲，大量的主動篩查或全面性的個人居家篩檢。（圖／記者李毓康攝）



根據10日全球確診數據顯示，確診數為1億7千多萬人，377萬多人死亡，死亡率為2.16%，而今日台灣COVID-19死亡率為3.08%，首度飆破3%。

本站報導《台灣死亡率高於全球！醫揭「3大原因」：要大量快篩找出更多感染者》，前台大醫院副院長、醫師王明鉅在粉專提到，「台灣超過世界平均的高死亡率，讓我開始思考，到底台灣的高死亡率是怎麼來的？」他接著三點分析，原因如下：

1.死亡人數異常的多，分子太大。



2.確診人數太少，分母太小，造成比率高。

3.以上皆是。

王明鉅表示，死亡率高的另一個可能原因是「死亡人數真的比較多」，成因當然可能是台灣的醫療能力不足，擋不住病毒奪走人命的力量。但有沒有可能，其實這些死亡的病人有相當數量，在感染新冠肺炎之初，並沒有得到適當的醫療照護，所以在醫療來不及介入的狀況下，造成更多人的死亡呢？

末文，王明鉅則喊話，亡羊補牢，我們現在能做的，有三件事：

一、大量，絕對大量的主動篩查或全面性的個人居家篩檢。



二、讓活動力較差的長者，有及早發現已經感染與問題惡化的能力，例如遠距監測與照護觀察、例如家中的小小血氧儀。



三、在醫療人員已經打得差不多的現狀下，讓老人家們，能以最優先的順序打疫苗吧！