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陸疾控中心：Delta變種病毒傳播力「比最早的強一倍！」

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

▲廣州本波疫情擴散迅速，官方擴大檢測應對。（圖／路透社）

記者蔡紹堅／綜合報導

大陸疾控中心研究員馮子健11日表示，根據現有研究數據，引起此次廣州疫情的變異毒株（印度發現的Delta變種病毒）傳播能力比較強，比過去老的毒株傳播能力提高1倍，比英國首先發現的毒株的傳播能力提高了40%還要多。

馮子健指出，這次廣州發生的疫情是由最早在印度發現的B.1.617.2變異株引起的，世界衛生組織最新給它命名為Delta變異株，根據前期國外研究的數據，最近一直在不斷更新對它的傳播能力、治病率、毒率等，還有它的免疫逃逸的研究。

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

馮子健提到，這次疫情有自身特點，特別是中老年病例比較多，病例聚集、聚餐、聚會比較多，這跟廣東城市特定的生活方式也有一定的關係，比如喝早茶這樣的活動場所，「病例感染發病前疫苗接種率比較低，給疫情應對和防控措施的實施提出了新的更高的要求。」

馮子健表示，廣州市近日實施嚴格的防控策略和措施，疫情防控形勢已經趨於緩和，在向著非常積極的方向發展，疫情是處於可控狀態。

馮子健強調，實際上進入常態化防控以來，多地先後出現過本土的傳播疫情，但是這些本土疫情經過現場的流行病學、分子流行病學、血清流行病學和數字流行病學溯源調查發現，都是與境外輸入的病例和進口的貨物有關，「說明我國目前面臨的風險仍然是境外輸入，我國仍然處於『外防輸入、內防反彈』的常態化防控階段。」

▲▼新冠肺炎,廣東,廣州,核酸檢測。（圖／路透社）

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