「Rt值降到0.7！」莊人祥：本土疫情有反轉趨勢　但無法放鬆

記者嚴云岑／台北報導

本土新冠疫情爆發滿月已破1.1萬人確診、另有373人死亡。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，這個月看起來案件數比上個月少，但還是要提高警覺；發言人莊人祥也公布最新Rt值（有效傳染數），雖然已降到0.7，顯示疫情有反轉跡象，但還是無法放鬆防疫措施。

中央流行疫情指揮中心今（11）日公布國內新增287例新冠肺炎確定病例，分別為286例本土及1例境外移入；另確診個案中新增24例死亡。

指揮中心表示，今日新增之286例本土病例，為141例男性、145例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日介於今(2021)年5月19日至6月10日；新增24例死亡個案，共計為男性12位、女性12位，年齡介於50多歲至80多歲，發病日介於5月3日至6月8日，確診日介於5月15日至6月10日，死亡日介於6月2日至6月9日。

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莊人祥表示，指揮中心持續針對Rt值進行計算，但都是內部參考，最後一次公布是6/2，當時Rt值已從15降至1.02，現在又降為0.7，顯示疫情有下降趨勢。當Rt值低於1，就代表疫情有反轉跡象，但還是無法放鬆防治措施。

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▲06/10本土病例確診趨勢圖。（圖／指揮中心提供）