「確診阿姨用生命教我的事！」　恩主公醫師也心酸：請不要回家

▲醫師發文「#一位確診阿姨與全家人用生命教我的事」。（圖／記者林世文攝）

網搜小組／鄺郁庭報導

「雖然是預期中的狀況，但是還是心情相當低落……」恩主公醫院一位醫師10日在粉絲專頁貼文，以「#一位確診阿姨與全家人用生命教我的事」為題，寫下一段讓人難過的故事，並呼籲大家為了家人好，端午連假與接下來的日子真的先不要回家，「拜託你一起忍耐一下 #為了我們自己 #更為了我們深愛的人」。

高銘鴻醫師在粉絲專頁「大禹治水 恩主公醫院 高銘鴻醫師 三峽北大泌尿科」貼文，「#每天死亡人數是數字，#眼前的家人去世則是血淋淋的悲劇」。他指出「#病情變化迅速 且年長者致死率極高」，說醫院接到緊急訊息，得知有一位60歲的阿姨要從集中檢疫所送過來。

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在告知病人與電聯家屬後，「於是，無奈幫阿姨插管，但氧氣濃度仍在90%起伏」，而追蹤的X光肺部呈現嚴重浸潤、嚴重發炎的細絲狀圖，畫面如同鋼絲一樣糾結，「抽血追蹤結果D-dimer（用來診斷肺衰塞、深層靜脈血栓或是瀰漫性血管內凝血的檢驗）快速爬升……狀況真的很差。」

高醫師接著說「#病毒在無形之間於家庭群聚快速傳播」，透露婦人沒有同住的女兒之後趕到醫院，難過地告知「爸媽跟哥哥全家三個小孩都染疫」，並說有可能是因為哥哥的工作會在大台北內移動，結果被工作同仁傳染，回家之後再傳染給全家，但沒人知道發生什麼事。目前哥哥正在發燒，全家在居家隔離中，讓婦人女兒相當擔心哥哥的狀況。

▲醫師邊寫下婦人的事情，一邊心酸不捨。（示意圖／Pixabay）

更難過與悲慘的是，染疫的婦人先生因為有多重慢性病，確診發病後幾天前走了，「他們連最後一面都沒看到，因為確診而快速火化後，骨灰放殯儀館也還沒帶回家，因為哥哥全家還在隔離中。」婦人女兒就告訴醫師，「媽媽現在住院中，突然急轉直下的狀況，全家只剩她一個人，只剩她一個人可以處理事情」，直呼爸爸已經沒了，她希望媽媽可以撐得過去。

聽到這樣的話，醫師也努力幫婦人拉開一場與死神的拉鋸戰，「該申請的抗病毒藥物、抗生素，免疫調節劑及升壓劑等，各種武器都用上了」，但阿姨的狀況卻不見好轉，不僅神經學上的反射逐漸消失，抽血數值非常差，血氧濃度起起伏伏，還開始休克、全身性血栓。

不到一天時間，阿姨的狀況快速惡化，就算用了「NRM（Non-rebreathing mask, 非再呼吸面罩）」，血氧濃度還是一直拉不起來。「#婦人很喘但是意識是清楚的」、「#她很想努力活下來」。最後，婦人女兒不得已，只能簽署「DNR（Do-Not-Resuscitate,不施行心肺復甦術）」。

這一幕讓高醫師難受到不行，「家屬無法來看最後一面，沒法幫阿姨化妝打扮，只能簡單整理，甚至沒來得及換上病人自己的衣褲，就讓葬儀社的人帶走了。」阿姨自己帶來的錢包、保溫杯、全新的盥洗用具不僅都沒用到，家屬還不得不同意直接扔掉，「心酸，不只是我，身旁的護師服務20多年，在icu服務了許久，#生離死別不計其數，#卻從不曾令人如此心酸不捨」。

高醫師最後不禁呼籲，「為了家人好，這個端午連假與接下來的日子，請先不要回家。」直呼青壯年感染新冠肺炎時，有機會無症狀或輕症，但若回家聚餐時傳染給家人，年長的家人長輩阿公阿嬤不一定挺得過去，「#老人家染疫後的死亡率極高﹞。