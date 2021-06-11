「看完就丟掉...請不要猶豫」 確診者親筆紙條曝光！醫護感動重振士氣





▲集中檢疫所醫護收到患者的感謝紙條。（合成圖／新北市府提供）

記者羅婉庭／新北報導

新北市集中檢疫所5月陸續啟用後，患者得到醫療團隊用心照護，也不斷傳出溫馨的故事，不少確診者為了感謝集中檢疫中心工作人員悉心照顧，親筆手寫感謝信，「好險有你們的照顧，還有好吃的三餐，雖然我們沒有見過面，但謝謝你們無私的提供那麼好的房間讓我們隔離，期待日後健康相見的那一天」還有患者寫道「看完就丟掉，請不要猶豫」，都讓醫護、後勤人員非常感動。

檢疫所醫護表示，這些紙條中的一字一句，都讓每天從早到晚都在和病毒奮戰的團隊備感溫馨，馬上又擁有繼續奮戰的動力！飯店後勤組也細心照顧確診者飲食，還經常發揮巧思，在每一個餐盒蓋上，貼上能帶給患者正面力量的小紙條，紙條上是一則則腦筋急轉彎、益智猜謎，轉移入住後不安的情緒，讓確診者備感溫暖。



觀旅局指出，團隊在短短半個月，就徵召六間集中檢疫中心，總房數1308房，市長侯友宜昨日特別前往深坑集中檢疫所，問候醫療團隊，並且關心內部設備與動線的設置。

新北市目前啟用的集中檢疫中心共有6間，依區域需求，分別徵用位在淡水、泰山、板橋、三重、新店與深坑的旅宿或民間建築物，並且由淡水馬偕、輔大醫院、亞東醫院、慈濟醫院與土城長庚醫療團隊專責進駐，醫師和護理人員比以1：100、1：20為原則，隨時視情況滾動式調整。並且試辦「虛擬病房平台」，發送溫度計、血氧機，透過雲端平台監測數據，避免確診者因隱性缺氧發生憾事。

觀旅局說明，新北集中檢疫所也設有安全組，每家大約10-15人，由新北市警察局及保安警察，負責維安及交通安排等工作。後勤組每家約有10-20人，由飯店團隊負責入住、食宿、提供物資等事項。





▲新冠肺炎疫情升溫，醫護人員照顧大量患者。（圖／記者林敬旻攝）