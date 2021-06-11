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嬌生疫苗「只需1劑」搶著打　韓記者親曝：3小時後副作用超強！

▲▼ 南韓10日開打嬌生疫苗。（圖／達志影像）

▲ 南韓10日開放30歲以上國防及外交相關成年男性施打嬌生疫苗。（圖／達志影像）

記者陳宛貞／綜合外電報導

南韓10日開放施打嬌生疫苗，主要對象為30歲以上國防及外交相關人員共89.4萬人，截至11日午夜已有25.2萬人接種。相較AZ及輝瑞，嬌生最大的不同之處在於僅需施打單劑，許多民眾都想接種。10日完成接種的《In the News》國防記者分享道，剛打完疫苗時身體沒有太大不適，未料3小時後就感受到副作用。

該名記者在1日嬌生疫苗開放預約後馬上申請成功，安排於10日上午在鐘路區一家醫院接種。由於網路上傳出接種嬌生會出現發冷、發燒等症狀，他原先猜想會有完成預約的民眾放棄施打，但當他抵達時，現場已有許多成年男性等待接種，一旁已完成接種的民眾看來也沒有異常反應。

▲▼嬌生疫苗。（圖／路透）

▲ 嬌生疫苗經測試證明單劑有效。（圖／路透）

醫生簡單詢問該名記者正服用的藥物、是否接種流感疫苗、既有疾病等問題後，他便前往接種室，以左手臂接種嬌生疫苗。他指出，嬌生疫苗針頭感覺較一般針頭粗，刺進手臂的瞬間肩膀周圍一陣疼痛，但不到需要吃止痛藥的程度。他接著在一旁休息，經過20分鐘後確認身體無異狀便離開。

根據他聽取的注意事項，接種後3日內都需密切注意身體狀況，若有高燒或其他異狀應向醫生詢問，出現呼吸困難、嚴重暈眩、臉部嚴重腫脹或冒疹子等症狀時則須盡快通報119掛急診。

這名記者並未出現網路上流傳的嚴重副作用，本以為沒事，未料接種3小時後開始冒冷汗、暈眩，腹部周圍肌肉疼痛僵硬，服用2顆藥效較輕的止痛藥後，症狀未再惡化，但仍有低燒。《In the News》另一名記者當天同樣接種嬌生疫苗，施打當下立刻感覺肩膀周圍肌肉痠痛，且持續未退，所幸不影響日常生活。

根據《韓聯社》，南韓截至11日午夜已有破千萬人至少接種一劑疫苗，其中263.6萬人完成接種，包括已施打二劑AZ或輝瑞疫苗，以及施打單劑嬌生疫苗者。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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