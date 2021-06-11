打完疫苗竟失聲！她以為「嚴重過敏」衝急診　醫找不出原因

▲英國一名女子施打疫苗後竟失聲，無法說話。（示意圖／路透社）

記者吳美依／編譯

英國劍橋郡43歲婦女戈梅絲（Sofia Gomes）接種第2劑阿斯特捷利康（AstraZeneca）疫苗數小時後，竟失聲無法說話，懷疑可能是疫苗引發嚴重過敏，但是急診後醫師卻找不出原因。英國藥物及保健產品管理局（MHRA）表示，沒有證據顯示此症狀與疫苗有關；愛丁堡大學免疫病理學教授馬伯特（Neil Mabbott）也認為，這很可能純屬巧合。

《每日郵報》報導，戈梅絲3月1日施打第1劑疫苗後，出現發高燒與雙腿疼痛的症狀，5月19日施打第2劑當晚開始感覺不適，只能用氣音說話。她認為自己出現嚴重過敏反應，前往國王林恩醫院接受喉嚨掃瞄檢查，接著又住院一周，但各科醫師都沒有發現異狀，卻也無法給出合理解釋，只認為有可能是疫苗引起。

戈梅絲仍鼓勵人們施打疫苗，但也強調必須了解可能出現的副作用。她的聲音預期將能恢復，目前正在等待治療。

英國藥物及保健產品管理局發言人表示，AZ疫苗的已知副作用不包括失聲，也「沒有證據表明……與疫苗接種有關」，潛在疾病也是可能因素。

馬伯特教授表示，據他所知，「沒有任何可信報告」指出接種疫苗可能失聲，但新冠肺炎可能引發喉炎，導致聲音暫時改變；在「非常罕見」的過敏性休克案例中，患者可能經歷昏倒、呼吸困難、心跳加速等嚴重過敏反應，甚至「伴隨喉嚨痛、呼吸困難、聲音沙啞與舌頭腫脹」症狀，但通常在接種後幾分鐘至1小時就會發生，接受治療即可緩解。

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