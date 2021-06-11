南韓憲政史「最年輕」黨魁！李俊錫獲選國民力量黨代表　年僅36歲

▲年僅36歲的李俊錫當選國民力量新任黨魁。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

南韓最大在野黨「國民力量」於今（10）日上午選出新任黨代表，並公佈最終結果，由年僅36歲的李俊錫以43.8%的高得票率獲選，成為憲政史上最年輕的黨魁，讓政壇跌破眼鏡。此次黨魁選舉結果，象徵國民力量世代交替、改革的決心，尋求明年總統大選翻盤、重奪政權的機會。

根據《韓聯社》報導，國民力量透過民意調查、黨員投票的方式選出新任黨魁，11日在全黨大會上公佈選舉結果，由1985年出生的李俊錫以9萬3392票、43.8%的得票率勝出，與連任4屆國會議員的羅卿媛（7萬9151票、37.1%）相差高達6.7個百分點，成為南韓憲政史上唯一以年僅30多歲的青年之姿，引領重要在野黨的新任黨魁。

分析指出，今年4月7日的首爾、釜山市長補選結果帶給國民力量黨員們很大的啟發，共同民主黨（執政黨）在該次選舉以極大差距敗選，尤其在青年族群中流失大量選票，這代表著20、30多歲青年族群正擴大在南韓政壇中不容忽視的影響力，成為李俊錫在本次黨魁選舉中，擊敗其他4位候選人的主因，並為南韓政治上帶來劇變。

▲國民力量新任黨代表李俊錫。（圖／達志影像／newscom）

李俊錫在11日全黨大會演說時表示，他將與黨內有望參選總統的大老們共存，並率領黨內贏得明年的總統大選。

據悉，李俊錫1985年3月出生於南韓首爾，最高學歷為美國哈佛大學計算機工程學、經濟學學士，其活躍於各大新聞、時事、綜藝節目，曾3度競選首爾市蘆原丙選區的國會議員，最後皆已落選告終，過去曾擔任未來統合黨（國民力量前身）最高委員。

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