阻擋空氣中病毒！中山大學「奈米盾」防疫噴霧　30分鐘能滅毒





▲ 中山大學研發「奈米盾」防疫噴霧，阻擋空氣中病毒。（圖／中山大學提供，下同）

記者崔至雲／台北報導

中山大學研發奈米級「防空飛彈」，可長時間懸浮於空氣中，擊敗新冠病毒！該校醫學科技研究所副教授楊閎蔚研究團隊首創以蛋白質技術，成功製成無毒、無刺激性的「奈米盾」懸浮粒子，搭配超音波霧化器，可長效懸浮於空氣中達2小時，並與氣膠中病毒上的棘蛋白受體結合域結合而使病毒沉降，30分鐘內可結合空氣中40%至60%的新冠病毒，降低病毒傳播風險，達到長效防禦效果。

研發團隊指出，WHO已宣布氣膠傳播為新冠病毒主要傳染途徑。面對來勢洶洶的疫情，防疫配備除口罩外，如何減少環境中的氣膠懸浮新冠病毒傳播更是當務之急。

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楊閎蔚提到，市售的酒精噴霧、次氯酸水或者臭氧製造機等標榜能夠對抗新冠病毒，但易造成黏膜刺激、皮膚刺激甚至較為嚴重的過敏等不良反應，所以較適合以噴灑擦拭的方式，無法長期分散於空間中累積有效濃度，造成對抗空氣中的病毒傳播效力受限。

楊閎蔚率領材光系許盈培、生醫所李南熺、龎浩翰3名博士生組成跨系所研究團隊，成功利用重組蛋白質技術研發「奈米盾」（AirParma）懸浮粒子，透過生物性阻斷、聚集沉降懸浮於空氣中的新冠病毒。

楊閎蔚表示，奈米盾懸浮粒子經測試，能在30分鐘內結合40%至60%空氣中懸浮的新冠病毒粒子，使其無法與細胞上第二型血管收縮素轉換酶 （angiotensin converting enzyme II, ACE2）受體結合，以降低病毒在空氣中傳播的風險。

經動物實驗也證實，即使連續兩周吸入，也不會對呼吸道造成嚴重刺激或引發過度免疫反應。相較於酒精、次氯酸、臭氧等化學物質具有更低的刺激性外，並可於環境中自然降解，環保且不對環境造成負擔。

「除了社交距離、濾網、口罩等較為被動的防禦措施外，奈米盾防疫噴霧是更主動的防疫手段。」中山大學研發團隊強調，此次研發的主要應用場景為密閉式空間，如機艙、車廂、室內密閉空間等環境，在飛航期間、防疫旅館、防疫專車、商務會議、餐廳飲食等高風險場域皆可派上用場，進行即時空氣中病毒捕捉沉降，防止疫情持續擴散。目前已將技術授權予科研創業計畫衍生新創公司「臺灣納諾帕瑪股份有限公司」（NanoParma Biomedical） 並進入量產階段，「將於近期加入防疫陣線！」。

楊閎蔚研究團隊去年度成功研發瓶式COVID-19抗體快篩試劑，適用於症狀出現7天內緊急感染快篩，準備於 6 月初投入試量產。此次研發以防空系統為發想藍本，將「奈米盾」作為防空飛彈，攻擊懸浮於空氣中的新冠病毒，期能為新冠病毒防疫再下一城。