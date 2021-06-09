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越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流！　網爽看還質疑：小咖想爆紅

▲▼越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

▲網紅武氏英書性愛自拍外流。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

記者張方瑀／綜合報導

越南網紅武氏英書（Vu thi anh thu）原本只是默默無名的小演員，結果近日卻因和男友的私密自拍影片外流，激戰場地從浴室到潛水都能做，這也讓她直接衝上越南媒體和社群的熱搜榜。不過，影片拍攝角度完美，且臉也拍得相當清楚，武氏英書也不時望向鏡頭，讓網友認為，她是為了爆紅才刻意拍片炒作。

▲▼越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

▲越南網紅武氏英書。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

現年23歲的武氏英書曾參與過越南小姐選拔，後來憑著姣好身材和漂亮臉蛋進入演藝圈，開始拍攝多部戲劇，但大多是默默無名的小配角。不過，近來多段她和男友私密自拍影片在網路流出，兩人不但在浴缸內翻雲覆雨，甚至在潛水時也能來一發。

▲▼越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

▲武氏英書「潛水激戰」自拍。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

影片陸續曝光後，武氏英書竟憑此一夕爆紅，名字快速霸佔越南媒體和社群的熱搜榜，讓她初嘗走紅滋味。雖然不少網友看得過癮，但很多人也指出，這些影片角度抓得非常好，不但臉被拍得很清楚，武氏英書甚至多次看向鏡頭，所以認為她是因為想紅，才刻意自拍影片外流，現在就連她整形前的照片都被挖出。

▲▼越南網紅「潛水激戰」性愛自拍外流。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

▲武氏英書整型前照片也被挖出。（圖／翻攝自theundergroundclub.net）

根據《中國報》報導，武氏英書畢業於越南中央藝術師範大學，先前曾參加越南小姐選拔，但在第一輪就被刷掉。進入演藝圈後曾演出《回家吧孩子》、《愛情與野心》、《生與死》等戲劇，但大多是小配角。

宇宙人外信》：中英日韓四聲道，時事閒聊學單字★

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