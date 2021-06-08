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父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

▲▼馬來西亞新冠疫情嚴重，穿著防護裝備的穆斯林神職人員在死亡病患安葬時一邊進行祈禱。（圖／路透）

▲馬來西亞新冠疫情嚴重，穿著防護裝備的穆斯林神職人員在死亡病患安葬時一邊進行祈禱。（圖，非文中當事人／路透）

記者張寧倢／編譯

馬來西亞近來因為疫情嚴重而進行全國封鎖，而住在森美蘭州23歲的海迪爾（Muhammad Haidir）的雙親先後染疫，父親於確診第3天就離世，來不及留下任何遺言，母親也在6天之後，於加護病房中病逝，而除了海迪爾之外，家中還有4名弟弟妹妹，最小的今年才7歲，5名子女頓時成為孤兒。

根據《馬來西亞新聞社》報導，海迪爾清楚記得母親在視訊通話中講的最後一句話，因為他是家中長子，母親希望他能接下照顧4個弟弟妹妹的責任，但他沒想到，這竟是母親的最後遺言。海迪爾說，55歲的父親原本就患有高血壓、糖尿病與腎病，上月26日開始發燒，29日被宣布確診，30日送往醫院治療後即在隔日凌晨4時30分離世。

報導指出，海迪爾45歲的母親則是患有高血壓，在出現發燒與咳嗽症狀後於30日進行篩檢，隔天確診，後來住進加護病房，父親去世的6天之後母親跟著病逝。海迪爾表示，「最悲傷的是，父親連遺言都還來不及說就走了，我們無法見到父母最後一面，獻上擁抱或吻別，我們至今仍然不知道感染源在哪、密切接觸者是誰？」

除了海迪爾之外，家中還有20歲、18歲、13歲與7歲的4名兄弟姐妹，也全都檢測出新冠陽性反應，因為症狀相當輕微，5人待在家中隔離後已經康復，但他們在這場大流行中，頓時成為孤兒。海迪爾以自身經驗為例，透過《馬新社》呼籲大眾，應遵守政府發布的防疫指示，不要低估可能隨時奪走親人的嚴重疫情。

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