父確診3天就死亡…重症母也走了　5子女瞬間成孤兒！最小才7歲

▲馬來西亞新冠疫情嚴重,穿著防護裝備的穆斯林神職人員在死亡病患安葬時一邊進行祈禱。(圖,非文中當事人/路透)

記者張寧倢/編譯

馬來西亞近來因為疫情嚴重而進行全國封鎖,而住在森美蘭州23歲的海迪爾(Muhammad Haidir)的雙親先後染疫,父親於確診第3天就離世,來不及留下任何遺言,母親也在6天之後,於加護病房中病逝,而除了海迪爾之外,家中還有4名弟弟妹妹,最小的今年才7歲,5名子女頓時成為孤兒。

根據《馬來西亞新聞社》報導,海迪爾清楚記得母親在視訊通話中講的最後一句話,因為他是家中長子,母親希望他能接下照顧4個弟弟妹妹的責任,但他沒想到,這竟是母親的最後遺言。海迪爾說,55歲的父親原本就患有高血壓、糖尿病與腎病,上月26日開始發燒,29日被宣布確診,30日送往醫院治療後即在隔日凌晨4時30分離世。

報導指出,海迪爾45歲的母親則是患有高血壓,在出現發燒與咳嗽症狀後於30日進行篩檢,隔天確診,後來住進加護病房,父親去世的6天之後母親跟著病逝。海迪爾表示,「最悲傷的是,父親連遺言都還來不及說就走了,我們無法見到父母最後一面,獻上擁抱或吻別,我們至今仍然不知道感染源在哪、密切接觸者是誰?」

除了海迪爾之外,家中還有20歲、18歲、13歲與7歲的4名兄弟姐妹,也全都檢測出新冠陽性反應,因為症狀相當輕微,5人待在家中隔離後已經康復,但他們在這場大流行中,頓時成為孤兒。海迪爾以自身經驗為例,透過《馬新社》呼籲大眾,應遵守政府發布的防疫指示,不要低估可能隨時奪走親人的嚴重疫情。

