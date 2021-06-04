快訊／北投1家3人陳屍臥房！高燒女兒快篩陽性　死亡長子原住萬華

▲北市北投區1家4口年邁父母與7旬兒3人陳屍臥室，女兒發燒緊急送醫做快篩。（圖／記者黃宥寧攝）

記者黃宥寧／台北報導

悲慟！北市北投區某公寓，4日下午遭發現93歲高姓老翁、88歲林姓妻子及70歲兒，3人陳屍在臥室，另名50多歲女兒則有發高燒狀況，緊急送往陽明醫院治療及做快篩。稍早前快篩結果呈現陽性。據悉，前陣子70多歲兒從萬華回到北投照顧患有慢性病父母，警方在勘驗後初判無外力入侵，衛生單位初查4人無匡列及染疫。

據指出，高姓老翁與妻子患有慢性病，育有2子3女。2女兒都已結婚，去世的大兒子居住萬華；二兒子則在台中工作，平時都與50幾歲的女兒同住。去世的大兒子心臟裝有3支架，前些日子在弟弟建議下，便從萬華回北投照顧年邁父母親。

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▼警方全副武裝勘驗現場，初步排除外力侵入。（圖／記者黃宥寧攝）

二兒子3天前打電話回家時，妹妹告訴他「爸媽跟哥哥都在睡覺」，當下便相信妹妹；豈料接連幾天打回家，都不是父母接電話，連妹妹也沒接，他察覺有異4日上午立刻北上，但家門卻遭反鎖！他立刻連繫當地里長及警方，消防中午破門才發現老夫妻及同住的1兒已陳屍臥室，而女兒經醫護人員檢驗發現當下在發高燒，並緊急將他送到鄰近醫院治療及快篩。

當地里長表示，平時小女兒都會下樓倒垃圾，二兒子告訴他，3天前就打電話回家妹妹就表示「父母及哥哥在睡覺」。但4日經消防破門而入，3人分別躺在3間臥室床上，屍體已呈現僵硬狀態，發高燒妹妹恐已伴屍3天。

稍早發高燒女兒快篩結果呈現陽性，而另外3名死者篩檢結果未出爐，同時已通報士林地檢署進行司法相驗。

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