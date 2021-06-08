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法律 法律新聞 名家評論 小巨蛋違法接管 我要爆料

梁維珊／離婚後，如何面對未成年子女的探視

▲離婚，家庭。（圖／視覺中國CFP）

▲婚姻關係走到了盡頭，若家有孩子，善用家事調解階段是非常重要。（圖／視覺中國CFP）

有天，當事人一臉愁苦地跑來跟我這樣說：

從交往到結婚，我跟小玉的關係都是非常好的，我們共同規劃未來很多事情，包含年度旅遊、購屋，甚至育兒分配與家務都有很仔細的計畫與分配，只是，計畫永遠趕不上變化，尤其是心理的變化。

小玉懷孕後，我們全家都很開心，我的工作雖然忙碌，但依舊一切以小玉的要求為優先，產檢、月子中心安排、家政婦的安排，小玉也很滿意。一切的變化都是在產後發生的。

小玉待在月子中心後，決定向公司請育嬰留停，但她是重視成就感的工作狂，育兒生活會不會讓她不適應，果然不到一個月，我的擔憂就成真。

「你每天回到家為什麼不先把衣服、褲子在家門口脫掉再進來，現在是流感高峰期，寶寶才三個多月大不能打疫苗，講幾次都講不聽耶！」「你媽媽今天打電話給我說一大堆，什麼時代了還要寶寶吃八寶散！你要不要跟你那個天兵媽媽講一下，不懂不要來找麻煩！」「小孩不是我一個人的小孩，早知道就不要生了，幾乎都是我在帶，看你每天穿西裝打領帶的去上班，我這樣在家當黃臉婆，我很後悔。但是為了孩子，我選擇犧牲自己，你呢？」我每天都在面對這種言語上的攻擊。我建議她回到職場，反而被罵的更兇。我壓力很大，大到不想回家。我很想看到小玉與寶寶，但是我無法再承受不管怎麼做都是我的錯。所以我越來越晚回家，也因此，兩人間的衝突終於爆發了。

那天晚上我大概十點多到家，小玉責怪我為何這麼晚才回家，我跟她說去跟客戶應酬，她不相信，邊罵我，邊把我的公事包全部倒出來：「我看看裡面有沒有保險套啊？」「你好厲害喔，寶寶出生後就有這麼晚的應酬，怎麼沒看到你多給我一些業績獎金？」「我一個人照顧寶寶已經夠累了，你就不能早點下班一起幫我照顧？你根本就是在逃避責任！」看著我公事包裡的筆、皮夾、名片全部散落一地，我的心也碎成碎片。終於，我反擊了：「妳神經病啊！當著寶寶的面這樣羞辱他的父親！」

小玉對我的反擊感到驚訝，突然開始瘋狂的對我砸東西，我也把東西都砸回去，我們彼此都有受傷，鄰居聽到嬰兒哭聲與砸東西的吼叫聲就報警。警察到的時候，我跟小玉身上都有傷，警察一來，她就說要對我聲請保護令，接著立刻帶寶寶離開，留下遍體鱗傷的我。我在當下也非常憤怒，也對她聲請保護令。

通常保護令開庭時，法官問我當時是否有對小玉砸東西，我承認，畢竟小玉身上的傷痕確實是我造成的，但她也有對我施暴，所以我們各自都取得了對對方的保護令，寶寶則是目睹兒童。

但取得了保護令又如何？我現在看不到寶寶了，小玉對我的恨應該難以在短時間內消除，於是我以雙方都有保護令為由，對小玉提起離婚訴訟。這個婚姻我知道是回不去了，但至少要讓我跟寶寶見面。接下來法院安排了調解，我該怎麼要求與寶寶見面呢？

聽完了前面的故事，我給了以下的建議：

離婚調解，應優先安排子女會面

善用家事調解階段是非常重要的事，雖然提告的主要內容是離婚、未成年子女親權酌定、扶養費等問題，但在這個階段最該急迫處理的，其實是未成年子女與非同住者的會面交往（也就是探視，以下來會面的人都稱探視方）。

當年幼的孩子長時間沒有與父母見面時，對父母難免會有疏離感，即使同住方沒有積極主動地講探視方壞話，小孩都是會看臉色的，就上面這個案例來看，小孩很自然會感受到父母之間的的激烈衝突，多少會對爸爸開始產生排斥。孩子們沒辦法真正辨明是非，就連法官與到場員警看到的也只是表面，像案例中爸爸與媽媽互砸東西而雙雙掛彩，小孩在旁邊被嚇哭；然而故事的背後，可能是爸爸已忍耐很久，加上爸爸的求救訊號沒有被重視，而媽媽育兒的壓力也沒有被分攤，彼此間的是非對錯很難三言兩語論斷。

所以，在第一次進行調解時，首要談的不是父母間對彼此的氣憤，而是如何讓探視方能重建與小孩的關係。而同住方能釋出多少讓探視方進行探視的善意，就影響了法院判斷同住方是否具備足夠的善意。坦白說，幼小的嬰兒並不好照顧，在孩子夜啼尋求安慰的時候，除了考驗探視方有沒有能力帶孩子過夜，也同時考驗探視方是否真心誠意的想帶孩子，這其實是好事。簡單說，這就類似「向上管理」的概念，讓孩子來考驗自己的父母親，引導父母親進入親職角色。

假設考驗通過，代表這位父親或母親是合格的，那麼以後讓孩子到對方家裡過夜，對孩子也是好事，同住方自己也可以休息。如果考驗不通過，探視方也許就會做出不過夜的讓步，甚至還可能主動讓出「主要照顧者」的身分（註1）。

調解過程嘗試讓子女與對方漸進式會面

從調解當月開始起算，依經過時間分階段採用「漸進式會面交往」的方式。比如說，以調解當月到開始後第三個月為第一階段，探視方可在每週六上午10時到下午4時，與未成年子女進行不過夜的會面交往，接送的方式可約定由同住方交付給探視方，這樣就不會讓孩子覺得「爸爸」或「媽媽」要來「帶走我了」，而有「我會不會回不了家」的擔憂。讓同住方「主動」把孩子交給探視方，給孩子心理建設是「去爸爸家玩，媽媽是支持的」或「去媽媽家玩，爸爸是支持的」的安全感。

這種不過夜的方式優點在於，可以讓雙方重建彼此的信任關係，畢竟在分手前可能經過一場大戰，已把彼此的關係破壞殆盡，所以先讓雙親重建信任，就變成第一次調解的首要任務。

▲▼哭泣，兒童。（圖／視覺中國）

▲若讓同住方「主動」把孩子交給探視方，給孩子心理建設是「去爸爸家玩，媽媽是支持的」或「去媽媽家玩，爸爸是支持的」的安全感。（圖／視覺中國CFP）

第二階段則是接下來的第四到第六個月間，雙方可溝通該如何增加探視方與孩子的相處時間。如果孩子已經可以適應，探視方也有足夠的照顧能力，不妨約定讓孩子到探視方家裡嘗試兩天一夜的生活方式。如果孩子稍微有點年紀，並有自己的主觀想法，在調解階段，不妨嘗試先把相處時間拉長到晚上，再送孩子去探視方那邊過夜，然後每週的週六或週日都能保有跟孩子有超過8小時的相處時間。

第三階段就可以討論在訴訟結果出來前，於此期間，探視方究竟該如何探視孩子。由於這是雙方和談的結果，相較雙方都不滿意法官的宣判，然後直到實際執行還在吵，這樣協調似乎較為理想。每家都有不同的「漸進式會面交往方式」，不一定以三個月為一個階段，有的案件是以六個月為一個階段。

漸進會面搭配監督會面或交付

若跟故事裡的怨偶一樣，在雙方互有家暴史的前提下，除了搭配漸進式會面，還會建議搭配「監督式會面交往」或「監督交付子女」的方式來辦理。

1.監督式會面交往的辦理：通常用在有核發保護令的事件，可安排在各縣市政府的家庭暴力暨性侵害防治中心進行，社工也會在場監督後續會面。

以新北市為例，假設戶籍在新北市，不論核發保護令的法院是台北地方法院、新北地方法院或士林地方法院，原則上就是在新北市未成年子女會面交往中心（即「放心園」，註2）辦理會面交往。社工會個別訪談雙親與小孩，審慎評估會面交往的執行方案，同住方或探視方都不用再自己私底下錄影或錄音，因為社工會寫觀察報告，整個過程都有公正第三方從旁協助並提出觀察結果。

2.監督交付子女的辦理：為避免雙親見面後產生衝突，或孩子們太會看大人臉色，因此腦補爸爸或媽媽的想法而拒絕與探視方見面，於是雙親一方可聲請法院發文，委託社福機構作為交付子女的中間站。比如說新北市放心園就有提供「監督交付」的服務（目前放心園案件量很大，若沒有保護令拘束，兒福聯盟亦有提供類似服務）。

社工會先個別訪談同住方、探視方與小孩子，並確認執行監督交付的方案，再安排放心園為中繼點，讓同住方先把孩子送到放心園之後，再由放心園的社工安撫孩子，並在社工的監督下將孩子交給探視方（假設雙方均沒有保護令之拘束，亦可向兒福聯盟請求監督交付的協助）。

監督交付子女的優點在於，假設父母雙方都處於高衝突階段，且在交付孩子的時候，又要當著孩子的面進行錄影、錄音，不免壓力很大。此時，如果能交給第三方來做交付，雙親兩邊都不用見面，也能降低衝突，況且社工一般來說都會製作觀察記錄，事後還有白紙黑字可以回顧。

不論是監督式會面交往或監督交付子女等方式，都可同步配合漸進式會面步調，也可減輕雙方在情緒未緩和前，碰面即劍拔弩張，並降低家暴再度發生的風險，也減輕孩子在家庭風暴中選邊站的忠誠壓力。 例如案例中的爸爸或媽媽，其實可以與律師或社工討論前述漸進式會面交往的方式，並同時採用監督會面交往或監督交付等方式，減輕在面對彼此時的不悅。

在此呼籲大家，務必善用家事調解程序，不要輕易放棄調解，給法官判絕對是下下策。孩子不是父母的財產，父母對孩子最重要的是有保護教養的義務，而孩子大了，對於過往衝突的歷程絕對都會留有印象；即便父母無法延續婚姻關係，但還是要有身為爸媽的高度，不論有沒有住在一起，永遠都是孩子的靠山。

註1：假設現在無法帶孩子過夜，以後就更難期待探視方能帶孩子過夜，但是未來探視方還是有權利對孩子是否過夜提出訴訟，這對同住方來說真的不是好事。

註2：放心園資訊如下：https://www.dvp.ntpc.gov.tw/home.jsp?id=af4f5c98e2488b5d

▲▼ 法律白話文運動梁維珊，國際家事律師協會（IAFL）首位台灣律師。以上言論不代表本報立場。

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