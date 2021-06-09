徵召醫護沒上被酸「騙疫苗」　最美魚販：把人想太壞了！多點愛吧

記者陳俊宏／綜合報導

「彰化最美魚販」、藝人劉心語日前參加台北市退職醫護徵召令，成功面試後加入3天的實習，沒想到後來沒被錄取，她重回彰化幫忙家裡賣魚，不過，她卻被網友酸說，裝善良只是為了先騙打疫苗。對此，她強調，沒有人會為了疫苗冒險到第一線，真的把人想太壞了，「 多一點愛吧！尤其是疫情這麼嚴重的時候。」

劉心語擁有護理師證照，還有4年多的ICU經驗，她1日開始接受實習訓練，第3天施打疫苗，雖已預先吃了退燒藥，但半夜還是發燒，並出現肌肉痠痛、頭暈、眼壓高、鼻塞、食慾差、手無力等症狀。因只要發燒就無法上前線，她這幾天一邊撐過不適、一邊等著上班通知，但最後仍沒有通過評估，無奈必須回家，「很抱歉讓大家失望了。」

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▲▼劉心語回家幫忙賣魚。（圖／記者唐詠絮攝）



▲▼劉心語回家幫忙賣魚。（圖／東森新聞）



劉心語7日晚間返回彰化，孝順的她8日清晨準時出現在社頭市場，幫忙父母親賣魚。她坦言沒被錄取很失望，「我很常去試鏡、試戲、試廣告，其實沒有上的機率也很高，當然還是會有一定的失落感跟難過，但就接受它吧。」

沒想到網路上卻出現酸言酸語，指劉心語是為了打一劑疫苗裝善良，刻意炒作，還翻出她的一堆黑歷史。對此，她無奈表示，現在的人都太冷漠，然後把別人想得太壞了，多一點愛吧，尤其是在疫情這麼嚴重的時候，「我們是最需要有愛的時刻」。

事實上，劉心語的姐姐跟妹妹就在醫院任職，這回沒能重回醫護行列，還受到網路攻擊，讓爸媽也跳出來幫她講話。劉媽媽說，女兒不可能會做這種事情，哪會去想要那支疫苗幹什麼，去酸這個話就有點超過。

劉心語也不忘提醒大家，現在能做的就是乖乖待在家，好好保護自己，不要再增加前線醫護人員的負擔，「相信一切都是老天最好的安排。」

▲▼劉心語擁有護理師證照，還有4年多的ICU經驗。（圖／翻攝臉書／劉心語-阿澎）



▼劉心語擁有護理師證照，還有4年多的ICU經驗。（圖／民眾提供）

▼劉媽媽幫女兒說話。（圖／記者唐詠絮攝）

