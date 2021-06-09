台大公衛專家：三級警戒最快7月中解除　降回二級全靠1前提

記者黃翊婷／綜合報導

全台三級警戒確定延長至6月28日，讓許多業者、民眾叫苦連天。台大公衛學院教授陳秀熙認為，雖然這週的確診數下降了，但防疫已經略顯疲乏，預估三級警戒最快要等到7月中才有望解除，前提是民眾必須高度維持現況、謹守防疫生活。

▲原本熱鬧的商店街變得十分冷清。（圖／記者屠惠剛攝，下同）

中央流行疫情指揮中心8日公布國內新增219例本土病例、22例死亡，在這波本土疫情中，全台累計共有1萬1326名例確診。此外，全台三級警戒也確定延長至6月28日，不少商家因為難以維持生計，選擇結束營業，民眾也是抱怨連連，究竟何時才能「解封」，是各界近期相當關注的焦點之一。

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根據《中國時報》報導，台大公衛學院教授陳秀熙認為，台灣正在面臨第一波疫情攻擊，死亡數在未來一週仍會持續增加；另外，他也提醒，本週的確診病例數雖然下降了，但這是民眾先前乖了兩週的結果，近日發現街上人流又有變多的趨勢，可見防疫已略顯疲乏，如果想要早點解除三級警戒，大家得繼續維持低度的人與人接觸，嚴守防疫生活，才有機會在7月中降至二級警戒。

▲陳秀熙希望民眾繼續嚴守防疫規範。

此外，由於目前台灣一共取得211萬劑疫苗，加上國外採購部分，預計8月底前會有大約1000萬劑疫苗到位，進而掀起各界討論，這是否代表全國三級警戒狀況，會一路維持到8月底疫苗到位才解除。

對此，指揮中心副指揮官陳宗彥8日表示，三級警戒是跟國內疫情狀況有關，疫苗施打的進度只是其中一項參考，主要還是針對國內的疫情狀況來決定何時解除三級警戒。

醫護粉專《MedPartner 美的好朋友》日前也在臉書發文呼籲大眾，對於三級警戒延長至6月28日完全不意外，如果社區傳播持續，三級繼續延長也是很有可能的，「疫苗輪到你就去打，所有人都要持續落實個人防疫，避免不必要的移動，特別是跨區域的長距離移動更是大忌。」