學生染疫破400大關！單日確診增28人　大專院校最多

▲台科大進行校園消毒。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

國內本土新冠肺炎疫情持續發燒，不但不知道三級警戒何時能夠解封，確診個案數仍一直增加。根據教育部今（3日）公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數已突破400大關，達到405人，比前一天增加28人，其中又以大專院校染疫學生最多，有136名。

全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，但根據學生確診資料顯示，學生染疫人數不減反增，染疫人數昨日已破400大關。5月18日開始教育部每天上午公布前一天統計學生確診數，資料統計期間從4月20日開始，其中5月27日公布的較5月26日激增47人，是最多的一次。較少的時間點是在5月19、20日，新增7、11人，接著每天都持續增加。

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根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月4日，全國學生確診人數已累積至405例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積395例，包含136例大專校院生、65例高中生、56例國中生、94例國小生、44例幼兒園學生。相較於昨日累績377名學生確診，又增加了28名案例。

▲學生確診人數。（圖／教育部提供）