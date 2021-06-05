　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

學生染疫破400大關！單日確診增28人　大專院校最多

▲▼ 台科大校園消毒 。（圖／台科大提供）

▲台科大進行校園消毒。（圖／台科大提供）

記者崔至雲／台北報導

國內本土新冠肺炎疫情持續發燒，不但不知道三級警戒何時能夠解封，確診個案數仍一直增加。根據教育部今（3日）公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數已突破400大關，達到405人，比前一天增加28人，其中又以大專院校染疫學生最多，有136名。

全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課延長至6月14日止，但根據學生確診資料顯示，學生染疫人數不減反增，染疫人數昨日已破400大關。5月18日開始教育部每天上午公布前一天統計學生確診數，資料統計期間從4月20日開始，其中5月27日公布的較5月26日激增47人，是最多的一次。較少的時間點是在5月19、20日，新增7、11人，接著每天都持續增加。

[廣告]請繼續往下閱讀...

根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月4日，全國學生確診人數已累積至405例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積395例，包含136例大專校院生、65例高中生、56例國中生、94例國小生、44例幼兒園學生。相較於昨日累績377名學生確診，又增加了28名案例。

▲▼ ０６０５學生確診人數 。（圖／教育部提供）

▲學生確診人數。（圖／教育部提供）

ET快訊
北屯家族21確診只剩她　女兒求病危母堅強！8字回答超心酸
LIVE／今年首次「較大規模或較劇烈豪雨作業」　氣象局最新說
快訊／京元電＋8已59人快篩陽性！7300員工受檢「等6hr
10萬元勞工紓困6／15日開放申貸！月繳3398元　3日內入
快訊／京元、超豐群聚擴大「確診者多移工」　陳時中下午2時說明
14組英文拼音「車牌不製作了」　公路總局曝原因！網見第一名傻
女友接種疫苗「隊伍排很長」！　回傳1現場照讓他秒安心

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

快訊／京元電＋8已59人快篩陽性！7300員工受檢「等6hrs排不到」

學生染疫破400大關！單日確診增28人　大專院校最多

LIVE／今年首次「較大規模或較劇烈豪雨作業」　氣象局最新說明

獨／直擊移工京元電附近趴趴走！警即刻攔截喊：請即刻回宿舍

快訊／京元、超豐群聚擴大「確診者多移工」　陳時中下午2時說明

北屯家族21確診只剩她　女兒求病危母堅強！8字回答超心酸

京元電快篩高危險群「被排除」　社區篩檢線上預約今上線補破網

別讓在地美味消失！ 萬華近百家餐飲名店自救　籲外帶撐生計

今年首次！氣象局10點啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」

日贈AZ疫苗抵台！「塔台對話」曝光　航管員8字感謝日本

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

陳零九挨罵「女巫不救」：我都接受！　曝治療狀況…籲一有徵兆就待在家

正妹麻醉護理師防疫工作日常！ 隔離衣+N95戴整天脫掉全臉壓痕

「嘸蝦米輸入法」靠直覺+聯想打字　速度大大提升...網：用過就回不去

京元電7300人快篩！變恐怖群聚　無塵室「禁戴醫療口罩」原因曝

送2歲狗結紮變摘除胰臟狂出血！醫回「正常現象」...搶救5hrs過世

快訊／京元電＋8已59人快篩陽性！7300員工受檢「等6hrs排不到」

學生染疫破400大關！單日確診增28人　大專院校最多

LIVE／今年首次「較大規模或較劇烈豪雨作業」　氣象局最新說明

獨／直擊移工京元電附近趴趴走！警即刻攔截喊：請即刻回宿舍

快訊／京元、超豐群聚擴大「確診者多移工」　陳時中下午2時說明

北屯家族21確診只剩她　女兒求病危母堅強！8字回答超心酸

京元電快篩高危險群「被排除」　社區篩檢線上預約今上線補破網

別讓在地美味消失！ 萬華近百家餐飲名店自救　籲外帶撐生計

今年首次！氣象局10點啟動「較大規模或較劇烈豪雨作業」

日贈AZ疫苗抵台！「塔台對話」曝光　航管員8字感謝日本

病毒沾鞋底機率40%　業者推「防毒地毯」踩走足跡病菌

台北101「感謝日本」點燈圖瘋傳　日網友感動回應：一定要再去台灣玩！

葬禮群聚引爆連環感染！　馬來西亞殘疾女死後確診害10人染疫

開箱隱藏美食！宜蘭超人氣魚丸米粉老店　僅憑4道美食一賣40年

美援101萬劑嬌生疫苗抵韓！首度「軍機直送」　10至20日開始接種

感謝日本捐贈疫苗　蘇貞昌也引《鬼滅》台詞：不會總是大雪紛飛

101點燈感謝日「登NHK推特話題第1名」　日議員：台日關係新一步

北投1家4口3人陳屍臥房...女兒高燒快篩陽性　法醫急採死者檢體PCR

在家吃燒烤！南京復興超道地日式串燒推外帶餐　自取65折優惠

張育成9局代打敲安　印地安人反攻殘壘不敵金鶯

踮腳短裙女「白皙屁股蛋」露出　網激動：沒穿內褲！

生活熱門新聞

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

即／北投1家3人陳屍臥房　女兒篩檢出爐！

雷雨灌進翡翠水庫千萬噸　最新蓄水量曝光

獨／機師空姐「違規去酒吧聚會」懲處曝光

錦鯉女王揭「交易內幕」神解疫苗難題　2萬人讚爆

沒申請紓困4.0「3萬直接入帳」！中壢妹解答

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

汪小菲不爽台北打不到疫苗：太無恥低級

女友打疫苗「隊伍排很長」！1張現場照讓他安心

竹科首座篩檢站啟動！林智堅深夜長文致謝

王必勝奉命趕到苗栗：比想像複雜

單日增2名「年輕人死亡」創新高！

一起床「戶頭多了3萬」！他嗨喊：真幸運

更多熱門

相關新聞

即／北市大同分局染疫＋2　內外勤淪陷5單位5確診

即／北市大同分局染疫＋2　內外勤淪陷5單位5確診

北市大同分局接連傳出警員確診案例，先是1名警備隊女警確診，後來又是勤務指揮中心警員染疫，4日又傳出延平派出所警員確診，除此之外，又傳出警分局人事室以及秘書室有2人確診，目前大同分局確診警員數共計5人。

傳統市場成熱點！員林華成再上榜　人流減6成

傳統市場成熱點！員林華成再上榜　人流減6成

即／大同分局又1警確診　警力支援戶外機動站

即／大同分局又1警確診　警力支援戶外機動站

苗栗驚爆第二家電子廠女員工確診

苗栗驚爆第二家電子廠女員工確診

赴美人潮增2倍！搭機風險最高座位

赴美人潮增2倍！搭機風險最高座位

關鍵字：

學生染疫確診

讀者迴響

熱門新聞

點開入帳通知「迎接紓困金」　下秒臉綠了

郭台銘缺BNT疫苗原廠授權書　台積電前高層一招解套

重症者吐出巨量濃痰　跟強力膠一樣稠

停止到校上課延至暑假？陳時中：再與教育部討論

即／北投1家3人陳屍臥房　女兒篩檢出爐！

信義區淹慘　議員：垃圾堵死西大排

雷雨灌進翡翠水庫千萬噸　最新蓄水量曝光

三級警戒「恐再延長」！柯文哲直言：封到打疫苗

朱學恒又送花籃！「8字給侯友宜」

獨／機師空姐「違規去酒吧聚會」懲處曝光

送狗結紮變摘胰臟！搶救5hrs過世

錦鯉女王揭「交易內幕」神解疫苗難題　2萬人讚爆

才開不到1年　酷炫宣布《反骨》飲料店倒閉

沒申請紓困4.0「3萬直接入帳」！中壢妹解答

年輕人防疫鬆懈！台大女一番話反擊陳時中

更多

最夯影音

更多
原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？

原住民運將「無罩工作」遭嗆破口　高EQ電爆酸民：嘖，旁邊有阿姨？
雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

雷雨轟炸北北基！水淹半個輪胎高　驚見「地下室樓梯瀑布」車道變水道

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

勸工人「別脫口罩抽菸」被飆國罵　北市男慘遭追打數條街致腦震盪！

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

各就各位！男站車後「等待被撞」　路邊大字躺碰瓷...網：演技拙劣

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

國道小客車打滑車主「校正回歸」　華麗旋轉續開...網：有喊有保佑

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面