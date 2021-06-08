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停課仍擋不住病毒！全台累計421名學生染疫　 昨日增15人確診

▲為讓學子安心考試，台南市環保局已完成全市17個考場校園及周遭環境消毒，16日考試結束後還會再次消毒，以降低可能傳播的風險。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲各縣市進行校園消毒。（圖／記者林悅翻攝）

記者崔至雲／台北報導

國內本土新冠肺炎疫情持續發燒，全台三級警戒又再次延長，而確診個案數也一直增加。根據教育部今（8日）公布全國各級學校確診人數，截至昨日17時30分，國內學生染疫人數已達到445人，比前一天增加15人，其中又以大專院校染疫學生最多，有143名。

教育部昨日指出，全台三級警戒延長至6月28日，全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五）。教育部長潘文忠說明，停止到校延長至7/2、成績評量採彈性多元、招生報到不親自到場、指考延期至7月28 日(三)。全國各級學校和公私立幼兒園停止到校上課，延長至7月2日（五），兒童課照中心及補習班則請學生停止前往，在家學習，延長至7月2（五）。

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根據教育部每日的《covid-19各級學校學生確診案例統計》資料顯示，從4月20日至6月7日，全國學生確診人數已累積至445例，其中包含10例境外移入（以大專校院生為主），本土累積435例，包含147例大專校院生、73例高中生、65例國中生、99例國小生、51例幼兒園學生。相較於昨日累績430名學生確診，又增加了15名案例。

▼學生染疫人數。（圖／教育部提供）

▲▼ 學生染疫人數 。（圖／教育部提供）

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