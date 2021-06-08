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只考慮5分鐘！正妹空姐「瞞爸媽轉當護師」原因超催淚：很累但值得

▲醫療背景的空服員轉檢疫所護理師。（圖／Kelly提供）

▲醫療背景的空服員投入北市徵召，轉為檢疫所護理師。（圖／Kelly提供，以下皆同）

記者彭懷玉／採訪報導

褪下光鮮亮麗的空姐制服，換上一層層密不透風的防護衣，她是國籍航空機組員Kelly，在新冠肺炎肆虐的五月，得知北市府檢疫所徵召醫護背景人士，考慮了5分鐘，就決定投入第一線，將所學貢獻給社會，她堅定地說，「社會需要我，而我也做得到，我就去了！」

目前任職國籍航空五年的Kelly，畢業於成大護理系，在進空服員領域之前，是台大醫院內科的護理師，五月中旬碰上新冠肺炎逆襲，五月底朋友轉傳檢疫所招募護理師報名網址，僅僅考慮了5分鐘，她決定踏出舒適圈，響應徵召之列。

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「主要還是考量影響到公司和家人，公司還蠻支持的，想不到申請留職停薪三天就過了！」不過，老家在彰化的她，因為怕家人會擔心，並沒說實際工作的內容，至今家人們都還以為她只是在櫃檯接接電話而已。

▲醫療背景的空服員轉檢疫所護理師。（圖／Kelly提供）

▲在通過面試後，成為正式檢疫護理師之前需再受訓三天。

「北市檢疫所跟醫院一樣等級，主要的工作內容是探視PCR陽性的確診者，一天三次，在需要時判斷後，將情況惡化的患者送至醫院治療，此時需戴上N95口罩、外科口罩，換上連身隔離衣服（兔寶寶裝），再上第二層防水隔離衣，戴上防護面鏡、套髮帽，連手套都要戴上三層，有縫隙的地方全用膠帶黏起來，這樣大概2～4小時時間，期間不能上廁所、吃飯，脫下來全身都是濕的，一天要洗四次澡。」目前在檢疫所擔任護理師的Kelly說。

過去是梳包頭的髮型改戴上髮帽，穿脫密不透風的防護衣、手套是每天日常，更擔心一個不小心就染疫，身心承受極大壓力。「好累喔…有時我在想，幹嘛不在家裡就好，為何要來這？穿兔寶寶裝幾乎吸不到空氣...」話語中流露無奈，讓人聽了心跟著糾結在一起。不過，樂觀的她話鋒一轉，「看到住民（對確診者的稱呼）期待的表情，我值得了！」

▲醫療背景的空服員轉檢疫所護理師。（圖／Kelly提供）

▲北市檢疫所護理師每天要照三餐探視確診者，關心病患需要，類似巡房的概念。

投入醫護的她，談到跟之前空服員的工作相比，她坦言，「現在的工作辛苦5倍吧，有操到。」檢疫所護理師前輩說，現在是最辛苦的時刻，因為面對的是100％確診者，心理壓力自然不小，「此生第一次這麼在乎健康，我原本是天不怕地不怕的人，現在覺得不行，要吃B群（她大笑），真心希望免疫力好好的，休假時也不能偷懶，在家都要運動、好好休息。」

「來檢疫所的10天，遇到的事是去年一整年這麼多，太多故事可以分享，患難時刻看到的光輝更多，希望大家多體諒辛苦付出的醫護人員，一起共同防疫、守護台灣。」Kelly語重心長地說。

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