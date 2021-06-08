正妹登山遭撲倒「扯破內衣」下體磨蹭　她喊5字嚇跑變態

▲北市19歲王男，尾隨1名落單運動正妹趁登山步道四下無人竟對她上下其手。（圖／pakutaso）

記者黃宥寧／台北報導

北市19歲王男見同公車正妹在中華科技大學站下車，一路尾隨到登山步道，見四下無人，竟強扯正妹衣服再將運動內衣撕破，以生殖器磨蹭正妹下半身。猥褻過程，正妹不斷喊「我有心臟病」他才停手轉身往山下跑，逃跑時還將藍色帽T脫下，棄置垃圾桶。士林地院依強制猥褻處有期徒刑6月，緩刑2年並賠償正妹20萬。

2020年10月24日下午2時許，王男搭乘公車在中華科技大學站下車，他見搭乘同車正妹小歆（化名）身穿全身運動套裝也在同站下車，並且只有一人，竟起色心，一路尾隨小歆往登山步道前進。

走到一半時，王男從小歆後方撲上前撫摸她臀部，當小歆想轉身下山逃跑時，王男竟強行抓小歆手臂阻擋她下山，再將小歆推倒在步道旁的草叢裡，強吻她的臉、鼻子及嘴巴，並隔著小歆衣物搓揉胸部，再進一步將小歆運動內衣撕破，並隔著褲子以生殖器磨蹭。

猥褻過程中，小歆不斷掙扎反覆喊「我有心臟病」，王男嚇壞並停止動作，往山下跑，但狡詐的他怕自己被人認出，竟將身上的藍色上衣帽T脫下，棄置在登山步道旁。

▼小歆獨自登山竟遇上色狼，最後只好以自己患有心臟病脫身。（圖／取自免費圖庫pixabay）

小歆提告後，王男辯護人竟稱，他患有患有廣泛性發展疾患（非典型自閉症）、非特定之雙向情緒障礙症等心理疾病，長期以服藥、針劑降低自身性慾。這次會犯下案，是因為是考試期間，醫師同意施打針劑服用藥物，才會無法控制自己的行為，並請求減刑。

合議庭認王男猥褻過程中，可以理解自己若不停手，可能會讓小歆心臟病發甚至致命，並且在猥褻結束後將衣服棄置變裝逃逸以隱匿犯行。種種證據指向王男當下顯然未達到「因為精神障礙而導致不能辨識他的行為而違法」，並且加上醫院門診病歷可得知，王男應長期固定服用藥物，卻擅自停藥，客觀上不足以引起同情。

審理時，小歆與王男達成和解願給緩刑機會，王男則以分期付款方式賠償給小歆，並依約首期10萬元，共賠償20萬。士林地院依強制猥褻罪，處有期徒刑6月，可易科罰金18萬；緩刑2年，緩刑期間付保護管束。

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