把少女載進摩鐵！他還揪朋友一起來…2男「1天連戰4次」下場慘了

▲屏東男在交友軟體上認識未滿14歲的少女，竟與對方多度發生性行為，事後遭判刑4年。（示意圖／免費圖庫pxhere）

記者戴若涵／高雄報導

屏東一名男子阿勁(化名)在交友軟體上認識未滿14歲的幼幼(化名)，竟仍與對方發生性行為，甚至還揪朋友阿錫(化名)一起來，一天內2男與幼幼發生性行為達4次，事後遭幼幼父親告上法院，阿勁、阿錫分別遭判刑4年、6月，全案仍可上訴。

判決指出，阿勁與幼幼在交友軟體上認識，2019年4月28日他開車到台東幼幼家，並將幼幼載回他位於屏東縣的住處，雙方在同日下午3時許，發生一次親密關係。

完事後當天晚上，阿勁要將幼幼送回台東，但抵達台東時，幼幼卻說不願意回家，阿勁一聽又將幼幼載回屏東，途中在屏東市某處接友人阿錫上車，3人於凌晨2時32分左右一同前往某摩鐵休息，3人進入摩鐵後，阿錫在沒有違反幼幼意願的情況下，與幼幼發生性行為。

而阿勁見這幕，再度動了邪念，再度與幼幼發生關係。事後阿勁開車將阿錫送回家，並在摩鐵房間內第3度對幼幼性交。2男在一天的時間內，與未滿14歲的幼幼發生4次性行為。

事後幼幼的父親察覺不對勁，一怒之下將2男告上法庭。阿勁在法院審理時對犯行坦承不諱，阿錫則堅決否認自己知道幼幼未滿14歲，辯稱「我覺得幼幼應該有16歲以上，在跟幼幼發生性行為之前我會去考慮她的年紀，但我從頭到尾沒有去做年齡方面的確認」、「我沒有詢問幼幼年紀，我覺得她看起來像16、17歲」等語。

法院調查時發現，幼幼外表確實比實際年齡成熟，她在警詢時稱，阿錫不知道她的年紀，偵訊時也透露，很多人說過她看起來像16、17歲，「我長得比較成熟」。

屏東地方法院審理過後，認為2人嚴重影響幼幼的身心正常發展，也因賠償金額雙方談不攏，未能達成調解，分別將阿勁、阿錫判刑4年、6月，此案上訴至高雄高分院，日前遭駁回，全案仍可上訴。