AZ、輝瑞疫苗可「交叉混打」？南韓曝正進行500人臨床實驗

▲南韓正在進行AZ、輝瑞疫苗混打臨床實驗。（圖／路透社）

記者羅翊宬／編譯

阿斯特捷利康（AZ）、輝瑞、莫德納新冠疫苗在各國供應上皆面臨嚴重短缺，這些國際藥廠推出的疫苗需要施打2劑，才算完成接種。對此，南韓目前正在進行「交叉接種」臨床實驗，安排第1劑注射AZ疫苗、第2劑注射輝瑞疫苗，觀察體內是否能有效形成抗體。

根據《韓聯社》報導，南韓中央防疫對策本部第2本部長權埈郁（권준욱）於本月3日的例行記者會上曾表示，「國內目前正在進行疫苗『交叉接種』研究，第1劑施打AZ疫苗、第2劑施打輝瑞疫苗，其他廠牌混打的疫苗組合，則須待預算確定後方能執行。」

南韓防疫當局在臨床實驗計畫指出，500名實驗參與者皆已在第1劑施打AZ疫苗，當局將會對500人施打國內批准的他牌疫苗，觀察並分析受試者的免疫反應、中和抗體、結合抗體、免疫細胞（T-cell）。

權埈郁補充，「一旦明年上半季國產疫苗完成研發，將會一併檢討交叉接種的可能性，目前正在進行相關的研究計畫。」

南韓政府預計在今年6月底前完成國內1400萬人口的第1劑接種，並計畫在7月開放高三生、國小與國高中教師施打疫苗，目前也不排除可將50多歲一般成年男性納入7月開放接種名單。

究竟疫苗是否能混著打？台北市長柯文哲8日下午召開防疫記者會時透露，有很多論文顯示若先接種AZ疫苗、之後再接種輝瑞或莫德納，效果甚至比預期更好，且體內形成的抗體濃度比2次接種AZ疫苗還要高。

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