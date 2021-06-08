快訊／新北醫療量能吃緊最新統計 　專責病房278床「ICU僅剩23床」





▲新冠肺炎疫情升溫，確診病患安置院區戶外，等待後送員。（圖／記者林敬旻攝）

記者羅婉庭／新北報導

三級警戒再延長至暑假！近日雙北確診人數持續攀升，醫療資源仍相當緊繃。根據新北市8日統計，專責病房1311床，目前剩餘278床，專責ICU189床則是剩餘23床。

根據新北統計，防疫旅館總房數為1898間，目前已入住555間，空房有948間，其中，395間為清消中或已訂房。另外，新北市集中檢疫中心總房數來到1308間，已入住775間，空房包含清消整理中的房間共533間。

根據行政院長蘇貞昌今日在立法院報告指出，為擴大收治重症者量能，全國醫療院所已遵循指揮中心要求，逐步清出專責病床，部分醫院並轉化為專責醫院，目前全國專責負壓隔離病房及加護病房病床，共計約7,200多床，空床數4,000多床，空床率約55％。為因應病患醫療照護需要，治療所需的藥劑藥品、呼吸器、血氧機、製氧機等，也都充足並增加採購及生產。

根據行政院提供給立法院的書面報告指出，集中檢疫所目前有5,800多間，尚有3,100多間空房，防疫旅館目前共有約2萬1,000間，尚有1萬5,400多間空房，政府將持續盤點擴增集中檢疫所及加強型防疫旅館，確保輕症或無症狀確診者緊急安置使用，分流紓解醫院收治病患的壓力。