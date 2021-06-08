屏東縣藝文休憩場域續關閉至6／28　重要活動停辦完整曝光

▲屏縣公有館舍持續關閉 6／28 。（圖／屏東縣政府提供）

記者陳崑福／屏東報導

疫情仍嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣佈延長三級警戒至6月28日，屏東縣政府將持續關閉公有館舍場域，並彙整活動異動資訊，提醒民眾注意。

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6月17日國中新生報到如期舉辦，縣府建議各校採多元報到，以線上報到為原則，如需親自報到應遵守防疫規定。

原定6月9日辦理湯爺爺贈書徵文比賽頒獎典禮、6月13日新住民市集及6月22日109學年度第12屆國中小學生普及化運動、屏東縣國小健身操比賽皆停辦。

以下縣內場域持續閉館至28日：

一、室內展覽場、體育館、展演場所

屏東總圖、介壽圖書館、演藝廳、演武場、戲曲故事館、客家文化中心、飛行故事館、快閃店、恆春民謠館及文化會館、落山風之吹風看海地─看海美術館、禮納里公共服務中心、屏東縣數位機會中心。

二、戶外場域：體育館、田徑場、萬丹游泳池、棒球場、勝利動物溜滑梯公園、屏東公園小火車、勝利星村公有館舍-將軍之屋、山川琉璃吊橋、四重溪溫泉公園、山火特別景觀區、屏東縣遙控人機飛行場、屏東可可園區、宗聖公祠及光采濕地再生能源教育示範園區。

三、轉運站：屏東及潮州火車站旅服中心、水門及恆春轉運站旅服中心、海口港旅服中心。

四、社區福利機構：屏東縣身心障礙福利服務中心、屏中區身心障礙資源中心、7區家庭福利服務中心、縣立老人文康中心、竹田老人文康中心、九如全人照顧整合支援中心、鵝鑾鼻樂活暨日間照顧服務中心、青少年中心、托育資源中心、永大多元照顧中心。另外，青年學院及青創聚落至6月底皆不開放租借。

屏東縣至6月28日期間活動延期，包括黑鮪魚文化觀光季台啤民歌之夜、看海美術館「春江獸月夜」阿咧特展、移動共融遊戲場-來義場次、家庭暴力防治月、青少年中心畢業派對活動、六堆300 年市集派對-端午客家粄食、毒品講習課程、「原來如此」巡迴展活動、「喜閱樂活，幸福家分」讀書會、家庭Fun電影、遙控無人機應用展覽會活動等，將視疫情狀況再評估研議是否恢復辦理。

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