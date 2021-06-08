展現盟友情誼　美軍艦「坎培拉號」唯一外國首都命名

▲美軍艦「坎培拉號」 (LCS 30)。（圖／翻攝自Facebook／Austal USA）

記者張家瑋／綜合報導

美國海軍5日舉辦命名儀式，將一艘新型濱海戰鬥艦命為「坎培拉號」（Littoral Combat Ship USS Canberra,LCS 30）。出席儀式的澳洲海軍准將哈德森（Matthew Hudson）表示，「坎培拉號是唯一一個用於美軍軍艦命名的盟友國首都，這說明了兩國間強大的友誼。」

外媒報導指出，這並不是美海軍史上首艘坎培拉號，第一艘是在第二次世界大戰期間，當時美國巡洋艦匹茲堡號在薩沃島海戰遭日軍擊沉後，便更名為坎培拉號重巡洋艦 （CA-70）在戰場上重生，後續還參與了古巴飛彈危機和越戰，至1970年退役。美國海軍作戰部副部長威廉森（Ricky Williamson）表示，「我很榮幸能與澳洲夥伴一同延續這個名稱的遺緒，就在我們表彰《太平洋安全保障條約》（ANZUS）70週年之際，兩國的情誼比以往都更強大。」

▲美軍艦「坎培拉號」命名儀式。（圖／翻攝自Facebook／Austal USA）

根據維基百科，獨立型瀕海戰鬥艦（LCS）是一種強調速度、較淺吃水的多任務艦艇，能夠獨立作戰或作為戰鬥群的一部分作戰，作為一種快速、機動和聯網的水面作戰艦，瀕海戰鬥艦提供所需的作戰能力和作戰靈活性，以執行諸如水面戰、水雷戰和反潛戰等重點任務，是作為濱海區域（靠近海岸）作戰的相對小型水面船隻。