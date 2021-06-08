蘋果發表會6大重點一次看！iOS15隔離也能一起嗨、iPad操控大升級

記者崔子柔／綜合報導

蘋果今（8）日凌晨舉行WWDC開發者大會，不僅推出iOS15，將視訊娛樂功能大更新，拉近用戶在隔離防疫時的距離，也公開全新的iPadOS、macOS等，讓用戶在不同產品間裝置的使用上更加流暢。

▲WWDC 2021年度四大系統更新。（圖／記者洪聖壹攝）



一、 iOS 15

為了讓受疫情影響的人們有更好的聯繫品質，蘋果將FaceTime重點升級，加入「空間音訊」功能，可辨別聲音方向產生更自然的語音效果，並提供背景降噪，視訊時則有可虛化背景的人像模式。

更新後可透過「FaceTime Link」分享視訊會議連結，且 Windows、Android 瀏覽器的使用者也能加入。另外，「SharePlay」功能可與朋友共享螢幕，一起觀看電影、聽音樂等，也已和NBA、HBO、TikTok 等平台聯手，正陸續開放其他App加入。

二、 iPad OS

iPad OS 15強調多工、自訂性，使用者不再受限於「今天概覽」區塊，可以更靈活調整小工具的位置，也可讓APP進入分割畫面、全螢幕或是暫時隱藏在右側。

搭配Apple Pencil使用QuickNote，能在所有APP或瀏覽葉面上做筆記，還能標記朋友通知他們觀看內容，筆記能在 iPadOS、macOS上書寫，再從iOS手機上查看。

▲用戶可和朋友共享螢幕。（圖／記者洪聖壹攝）



三、 隱私新功能、iCloud+

用戶在「郵件」內可隱藏IP位置，讓廣告商無法得知郵件是否被開啟，Siri也更新離線模式，讓數據可集中在設備內處理。

iCloud+則有更多保護用戶隱私的服務，Private Relay將流量數據加密、「Hide My Emai」則可讓信箱變成亂碼，將真實的帳號隱藏，另也取消HomeKit 攝影機的數量上限。

四、 更新「健康App」、watch OS



健康App會主動計算用戶是否有跌倒的風險，並提供「健康數據」圖表，用戶可分享給家庭成員，預防長輩、小孩臨時出狀況。

watch OS在錶盤上提供人像模式效果，讓設定的照片更有動態感，並重新設計相片介面，能透過訊息、郵件分享。另外Apple Watch可顯示最近一小時的豪雨警報，並支援Find my網路，可以尋找AirTags等產品。

▲iPad OS 15強調多工、自訂性。（圖／記者洪聖壹攝）



五、 home



透過Homekit技術，用戶可將iPhone、Apple Watch作為家中鑰匙，且HomePod mini可與Apple TV 配對當成外接的喇叭使用，手機上的SharePlay功能也同步支援tvOS系統。

六、 macOS Monterey



macOS更新後，滑鼠、鍵盤可在電腦和平板間無縫銜接使用，不用重新配對，檔案也可以直接拖曳複製。「捷徑」功能引入後，用戶可以自動化撰寫工作流程，也有Mac專用的資料庫。