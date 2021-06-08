　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
3C家電 3C焦點 家電 筆電相機 手機平板 遊戲APP | 科技生活

蘋果發表會6大重點一次看！iOS15隔離也能一起嗨、iPad操控大升級

記者崔子柔／綜合報導

蘋果今（8）日凌晨舉行WWDC開發者大會，不僅推出iOS15，將視訊娛樂功能大更新，拉近用戶在隔離防疫時的距離，也公開全新的iPadOS、macOS等，讓用戶在不同產品間裝置的使用上更加流暢。

▲WWDC 2021四大系統更新懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲WWDC 2021年度四大系統更新。（圖／記者洪聖壹攝）

一、 iOS 15

為了讓受疫情影響的人們有更好的聯繫品質，蘋果將FaceTime重點升級，加入「空間音訊」功能，可辨別聲音方向產生更自然的語音效果，並提供背景降噪，視訊時則有可虛化背景的人像模式。

更新後可透過「FaceTime Link」分享視訊會議連結，且 Windows、Android 瀏覽器的使用者也能加入。另外，「SharePlay」功能可與朋友共享螢幕，一起觀看電影、聽音樂等，也已和NBA、HBO、TikTok 等平台聯手，正陸續開放其他App加入。

二、 iPad OS

iPad OS 15強調多工、自訂性，使用者不再受限於「今天概覽」區塊，可以更靈活調整小工具的位置，也可讓APP進入分割畫面、全螢幕或是暫時隱藏在右側。

搭配Apple Pencil使用QuickNote，能在所有APP或瀏覽葉面上做筆記，還能標記朋友通知他們觀看內容，筆記能在 iPadOS、macOS上書寫，再從iOS手機上查看。

▲WWDC 2021四大系統更新懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲用戶可和朋友共享螢幕。（圖／記者洪聖壹攝）

三、 隱私新功能、iCloud+

用戶在「郵件」內可隱藏IP位置，讓廣告商無法得知郵件是否被開啟，Siri也更新離線模式，讓數據可集中在設備內處理。

iCloud+則有更多保護用戶隱私的服務，Private Relay將流量數據加密、「Hide My Emai」則可讓信箱變成亂碼，將真實的帳號隱藏，另也取消HomeKit 攝影機的數量上限。

四、 更新「健康App」、watch OS

健康App會主動計算用戶是否有跌倒的風險，並提供「健康數據」圖表，用戶可分享給家庭成員，預防長輩、小孩臨時出狀況。

watch OS在錶盤上提供人像模式效果，讓設定的照片更有動態感，並重新設計相片介面，能透過訊息、郵件分享。另外Apple Watch可顯示最近一小時的豪雨警報，並支援Find my網路，可以尋找AirTags等產品。

▲WWDC 2021四大系統更新懶人包。（圖／記者洪聖壹攝）

▲iPad OS 15強調多工、自訂性。（圖／記者洪聖壹攝）

五、 home

透過Homekit技術，用戶可將iPhone、Apple Watch作為家中鑰匙，且HomePod mini可與Apple TV 配對當成外接的喇叭使用，手機上的SharePlay功能也同步支援tvOS系統。

六、 macOS Monterey

macOS更新後，滑鼠、鍵盤可在電腦和平板間無縫銜接使用，不用重新配對，檔案也可以直接拖曳複製。「捷徑」功能引入後，用戶可以自動化撰寫工作流程，也有Mac專用的資料庫。

ET快訊
快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打
新北17歲少年「騎車撞上砂石車」　頭破血流亡　
全民普發1萬現金？　蘇貞昌回應了
LIVE／800萬勞工沒領到紓困　蘇貞昌今親上火線報告特別預
館長辦范雲3+11「究責」投票　2.7萬人按怒4千留言戰翻
和碩員工洩露21歲女學生iPhone私密照！　Apple砸數
高端疫苗解盲倒數　知情人曝公布2點：沒有疫苗保護力比率
日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光全傻眼

分享給朋友：

追蹤我們：

科技新鮮事隨時爆，按讚成為3C達人

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 3C家電最新 全站最新

蘋果發表會6大重點一次看！iOS15隔離也能一起嗨、iPad操控大升級

iOS 15八大亮點！iPhone視訊「一起聽歌看電影」　4種專注模式上線

蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

【廣編】618購物節登場！買Acer筆電、桌機等指定商品　加碼抽電競周邊好物

realme搶攻線上佈局！全新手機產品線 narzo系列只在線上開賣

跟3M一起創造質感大人學！全淨型空氣清淨機3大特色還給居家乾淨空氣

三星智慧防丟器SmartTag+動手玩與三個實用的小技巧

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

午後大雨！汽車開過積水不減速　水花如瀑布...旁邊機車被淋全身

行政院拍板：三級警戒延至6／28　各級學校同步配合「停課到暑假」

TOP男偶像晚上一把拉她進房間！　《Imitation》李濬榮、鄭知蘇該怎躲粉絲

國民黨提出不排富每人發1萬元　柯文哲：難怪執政黨如此囂張

日本超萌水獺「一聽爸叫名」秒衝 撒嬌緊抱手、奶音躺懷裡討摸❤

蘋果發表會6大重點一次看！iOS15隔離也能一起嗨、iPad操控大升級

iOS 15八大亮點！iPhone視訊「一起聽歌看電影」　4種專注模式上線

蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

【廣編】618購物節登場！買Acer筆電、桌機等指定商品　加碼抽電競周邊好物

realme搶攻線上佈局！全新手機產品線 narzo系列只在線上開賣

跟3M一起創造質感大人學！全淨型空氣清淨機3大特色還給居家乾淨空氣

三星智慧防丟器SmartTag+動手玩與三個實用的小技巧

快訊／京鼎今日快篩突喊卡！改9日進行

快訊／8月底1000萬劑疫苗到位　蘇貞昌：準備大規模施打！

「幹籃哥」回來了　籃網葛瑞芬升空爆扣字母哥

LIVE／首批「日本組合式負壓隔離艙」今抵台　陳宗彥最新說明

股匯同樂！新台幣早盤升逾4分　來到27.67元

李智雅深V大開「露Bra」洩42歲真實體態　霸氣外露扮「黑化沈秀蓮」

從扛債人生走向財務自由　專家曝關鍵優化理財術

新北17歲少年「騎車撞上砂石車」！頭破血流亡　車身解體散落一地

高端打開跌停！股價仍下挫逾8％　台康翻黑跌1.5％

人造致命新冠病毒！　美科學家揭2大證據：「功能增益」是關鍵

女大生動漫展「沒穿內褲狂掀裙」　喊冤「喬姿勢意外」反批偷拍

3C家電熱門新聞

iOS15大改版、iPad操控升級！6大重點一次看

蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

iOS 15八大亮點！視訊「一起聽歌看電影」

618買Acer指定商品抽電競好物

穿戴式健康錶隨時掌控血氧！專屬

iPhone 13新色「寶寶藍」太美

3M空氣清淨機3大特色還原乾淨空氣

「鋼鐵安卓粉」跳槽玩iPhone 11 Pro

realme手機產品narzo只在網路賣

遠距上班課靠Samsung Galaxy Tab S7

先別更新！寶可夢、動森等手遊暫不支援iOS 14

AirPods Pro新手入門技巧大全！　一次學會如何操控你的時尚配件

兩支手機可以登入同個LINE帳號嗎？　神人網友來解答　

LINE對話截圖「可換匿名圖案」

更多熱門

相關新聞

蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

蘋果WWDC「iOS 15亮點一次看」　iPhone 6S再戰一年

蘋果今日凌晨舉辦WWDC（開發者大會），會中公布了iOS 15的各項新功能，除iOS之外，iPad OS、Mac OS、Watch OS等也都全面更新。值得注意的是，蘋果隨即公布支援名單，設備竟然包含iPhone 6s。

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

快訊／蘋果智慧家庭再進化！　首度開放第三方配件使用Siri功能

快訊／蘋果智慧家庭再進化！　首度開放第三方配件使用Siri功能

快訊／資安再進化！蘋果推iCloud+　幫助用戶實現無痕瀏覽

快訊／資安再進化！蘋果推iCloud+　幫助用戶實現無痕瀏覽

快訊／蘋果推AirPods對話增強功能　全新Siri播報化身生活小助手

快訊／蘋果推AirPods對話增強功能　全新Siri播報化身生活小助手

關鍵字：

iOS15WWDCApple

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

日正妹4年花253萬整形　對比照讓日網傻了

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

陳建仁：連14天確診破400「我稍微放心點」

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

斷開劈腿男1／直擊黃薇渟暗夜煲愛　車內熱吻帥氣新歡

輪到台灣報恩　台大醫點名唐鳳：幫日本看這問題

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

家祭11人遭罰66萬　警棺前開單惹議

和碩員工洩女學生私密照　Apple砸百萬美元和解

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

採檢確診！新北男「3天沒接到通知」一看app傻了

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

更多

最夯影音

更多
原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？

原住民司機狂被問「別族的人」　他校正觀念：你當我是鄉長嗎？
汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

汪小菲深夜發文：我老婆是第一　張蘭遭抓包「按讚罵大S留言」！

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

馬路上驚見「小心地滑告示牌」　碎步移動...網笑：玩具總動員？

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

為染疫亡者擦身、換衣不容失誤　殯葬業吐心聲：怕把病毒帶回家

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面