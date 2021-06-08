iOS 15八大亮點！iPhone視訊「一起聽歌看電影」　4種專注模式上線

記者張靖榕／綜合報導

蘋果全球開發者大會WWDC 2021在台灣時間8日凌晨1點線上播出，率先亮相的便是iOS 15系統，新增了許多全球果粉們關注的新功能。

蘋果此次發表會強調「後疫情生活中」的新功能，由於全球此刻正積極擺脫疫情，後疫情時代維持社交距離、遠距辦公及遠距上課將會融入成一個新生活型態，iOS 15的新功能包括更新FaceTime的視訊電話功能，以及Apple Wallet的數位鑰匙等，透過蘋果產品增加「人與人的連結」。

iOS 15系統的八大亮點整理

▲用戶可以連線看電影。（圖／翻攝自WWDC21）

FaceTime線上影廳

新的FaceTime「SharePlay共享」功能將能讓用戶與好友們在視訊電話中一起欣賞一部串流電影，或是一起聆聽串流音樂等。

全新的FaceTime視訊通話解除了系統屏障，讓用戶能與使用其他系統裝置如Android 、Windows等的好友進行線上會議或多人聊天。此外網格技術的革新也能讓人們在視訊通話中更清楚，透過「空間音訊」功能，當某人發聲說話時，他的螢幕也會跟著變大。

▲在與好友FaceTime通話中一起聆聽音樂。（圖／翻攝自WWDC21）

客製化Focus專注模式

新模式可依用戶當下的需求進行4種客製化設定，分別為工作、個人、勿擾以及睡眠，還可以根據不同的專注狀態，自定義開啟使用的相關APP和功能，例如工作模式允許與工作相關的APP通知，其餘靜音；或是勿擾模式可以選取「目前無法接聽」的回覆訊息，當有來電時就能自動發出訊息告知對方。

專屬於自己的主題電影

照片APP加入新功能，除了已在進行中的依據相片內容自動分類歸檔（自拍、風景、人物）等，新的「回憶照片集」會自動將手機內的照片與Apple Music整合，製作出專屬用戶個人的主題影音。此外用戶也可選擇自己喜歡的音樂與好友分享。

通知介面優化

iOS 15系統的使用者介面在顯示APP通知時，圖標會變得更大，更利於辨識。用戶想在特定時段接收通知，可使用「通知摘要」模式，介面也會自動依據不同類型進行分類，用戶瀏覽時能更清晰分辨。

▲鑰匙和身分證明文件可以直接儲存進Apple錢包。（圖／翻攝自WWDC21）

Apple錢包數位鑰匙超方便

Apple錢包（Apple Wallet）app持續擴大「數位鑰匙」的功能，主打讓用戶從住家到辦公室，再也不會因為忘記帶鑰匙而煩惱，能夠利用iPhone解鎖車門和房門等。BMW和其他車廠在今年會陸續推出支援這項功能的車款。

Apple錢包也能實現將用戶的身分證明卡片儲存進APP裡面，包括駕照和身分證等，但並非開放每個國家或地區這項功能。

▲AR實境導航地圖更立體，更不容易走錯路。（圖／翻攝自WWDC21）

AR實境導航

Apple Maps呈現的介面讓用戶更快速掌握目前所在方位，也更清楚導航中所走的路線是否正確。地圖將與現實情況更貼近，清楚顯示建築物外觀和人行、斑馬線等，也能透過「AR實境導航」，在3D的地圖引導中沿箭頭指示前往目的地，不過這項功能目前只在國際性大城市如倫敦、紐約等開放。

天氣App視覺美感再升級

天氣App使用者介面優化，氣象資訊搭配背景改變，讓用戶更直覺清楚掌握目前戶外的天氣狀況。

▲辨識照片中所含有的文字，並提供相關資訊。（圖／翻攝自WWDC21）

Live Text 智慧識別App

手機可辨識照片內出現的文字，將照片上的文字選取複製後，手機會自動提供相關資訊，像是地址、餐廳等，目前可辨識語言共7種，包括英文、中文、法文等。