先給台灣！首批「日本組合式負壓隔離艙」明天到　送10家醫院

▲日本醫院「先讓給台灣」，林佳龍發起募資負壓隔離艙，第一批在6/8抵台。（圖／Facebook／林佳龍）



記者林育綾／台北報導

日本再度對台灣伸出友誼暖手！前交通部長林佳龍今（7）在臉書PO文，他與光合基金會募資的「負壓隔離艙」首批10座將在明日抵達台灣，由於這款高規格製造時程較長，先前日本已有幾家醫院下訂，但是聽到是台灣需要，就說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後，讓他感動說，「再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝！」

林佳龍先前與光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，2天內募資超過新台幣5千萬，能購入20座並負擔相關運費。而今日他在臉書PO文提到，明天6月8日，將有第一批10座先抵達桃園機場，工作團隊會到現場待命，即刻進行組裝後運送到10家醫院。

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而他也透露背後還有一個小故事，由於這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，製造上需要較長的時間，先前日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要，就說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後。

林佳龍也感性表示，「日本的好朋友們，台灣人真心感謝這份風雨同路的友情，再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝！」網友看了也感動紛紛留言「再次感謝日本朋友！」、「日台友好，感謝所有真心默默幫忙的人」、「謝謝日本朋友，也謝謝龍哥。」、「謝謝日本，希望他們那邊疫情也不要那麼艱困，期待大家都能盡快打疫苗，然後回到正常的生活的那一天」。

他也說明，目前其他10座負壓隔離艙，連同各界接力響應捐贈的數量，「希望在月底全部到位」，提供中央疫情指揮中心調度至全國有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

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