　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

先給台灣！首批「日本組合式負壓隔離艙」明天到　送10家醫院

▲▼林佳龍先前與光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，第一批將在6/8抵台。（圖／Facebook／林佳龍）

▲日本醫院「先讓給台灣」，林佳龍發起募資負壓隔離艙，第一批在6/8抵台。（圖／Facebook／林佳龍）

記者林育綾／台北報導

日本再度對台灣伸出友誼暖手！前交通部長林佳龍今（7）在臉書PO文，他與光合基金會募資的「負壓隔離艙」首批10座將在明日抵達台灣，由於這款高規格製造時程較長，先前日本已有幾家醫院下訂，但是聽到是台灣需要，就說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後，讓他感動說，「再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝！」

林佳龍先前與光合基金會發起捐贈組合式負壓隔離艙，2天內募資超過新台幣5千萬，能購入20座並負擔相關運費。而今日他在臉書PO文提到，明天6月8日，將有第一批10座先抵達桃園機場，工作團隊會到現場待命，即刻進行組裝後運送到10家醫院。

[廣告]請繼續往下閱讀...

而他也透露背後還有一個小故事，由於這款高規格組合式負壓隔離艙，能轉作加護病房使用，製造上需要較長的時間，先前日本有幾家醫院已經下訂，但是聽到是台灣需要，就說「那先給台灣吧」，自願把自己的訂單延後。

林佳龍也感性表示，「日本的好朋友們，台灣人真心感謝這份風雨同路的友情，再多言語也難表達我們內心的溫暖與感謝！」網友看了也感動紛紛留言「再次感謝日本朋友！」、「日台友好，感謝所有真心默默幫忙的人」、「謝謝日本朋友，也謝謝龍哥。」、「謝謝日本，希望他們那邊疫情也不要那麼艱困，期待大家都能盡快打疫苗，然後回到正常的生活的那一天」。
他也說明，目前其他10座負壓隔離艙，連同各界接力響應捐贈的數量，「希望在月底全部到位」，提供中央疫情指揮中心調度至全國有急需的46家重度急救責任醫院及熱區相關醫院。

►我們的美麗就用白紙黑字寫下來

ET快訊
《德州電鋸殺人狂》女星確診病逝　年僅30歲
效率8倍！　日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

橘貓忘情吸尾巴下秒「失速倒車」　露驚恐O型嘴變貓陀螺：回來R！

汽車內裝爆髒！安全帶刷出黃垢 「空氣守護者」沒清過？滿是灰塵

鼠薯喊話陳零九：撐住！要加油！　再次模仿柯P比中指..訪客「來者就打」

傻眼！健身辣妹表演「收縮腹部」 凹超過1根手指深...肋骨形狀曝

萌貓抓超大隻「半殘蟑螂」報恩 飼主崩潰叫：馬麻不喜歡吃這個

增加採檢量能！陳時中「鼓勵進口」擬開放「民眾在家快篩」

台病死率2.49%！國網中心「疫情地圖」大數據上傳　248死亡案出爐

腦麻外送員車禍堅持「餐重要」！拒絕就醫等取餐…超暖PO文曝光

「二公主」人生首場畢業沒了！彰化超猛爸媽一夜做出來　感動萬人

94歲老婦電話問建材行「哪裡可以打疫苗」　老闆娘暖心幫通報

新北近7天確診「平穩曲線」　台大陳秀熙看好：守住200，等打疫苗

每人都該讓生命校正回歸！疫情5階段自省：成為喜愛且甘願的模樣

客家之光！竹北市衛生所「1790劑疫苗接種1955人」：客家人我驕傲

萬華按摩女「感冒回彰化」通報採檢確診　恐怖4疑點待釐清

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他傻：經典愛情語錄！？

日正妹「4年花253萬整形」！　對比照曝光…日網傻了：錢花去哪？

貝佐斯「太空旅遊」7月成真！　座位開放競標「要價7700萬」

圓臉萌惡霸撞臉「海豹＋河馬」!　相似度笑翻爸：你住海邊？

12星座6月運勢！金牛有很好的客戶運帶來財富、射手該刪除壞朋友

三級警戒延長至6／28　全國一路停課到7／2

在家就能做「TRX懸吊訓練」！每天20分鐘　找回仙女背和蜜桃臀

葉慶元／以「原廠授權書」刁難疫苗輸入　違法無效

苦苓／小孩精力旺盛大人無法擋？困居家中可以這麼做..

連7天慢跑1600m減肥法！7正妹陪運動...網暴動：好胸

生活熱門新聞

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

增加採檢量能！陳時中擬開放「民眾在家快篩」

萬華按摩女「感冒回彰化」　採檢竟重症確診

三芝聽到巨響　沒明顯雷雨胞

柯文哲超前部署幾小時？還原「網友留言」他超怕

北部6巨響「聲音會移動」！戰鬥機音爆聲比對曝光

全民接種沒得選？陳時中：未來有多種

腦麻外送員車禍堅持送餐！超暖PO文曝光

全家6人染疫　快炒店老闆心痛：誰願意

更多熱門

相關新聞

限1坪1人！超商最新防疫措施懶人包

限1坪1人！超商最新防疫措施懶人包

本土疫情嚴峻，全國第3級防疫警戒確定延長至6月28日，今（7）日中央流行疫情指揮中心針對超市、超商、賣場及百貨等商場，祭出3大強化管制措施，包「管制人流」，須以「1坪1人」為原則，人流過大時則採「1進1出」管制；另出入口須派員駐守落實實聯制、戴口罩及量體溫和加強消毒頻率。對此，4大超商也祭出最新防疫措施。

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德

黃智賢諷蔡英文：美國施捨「75萬劑疫苗」就感恩戴德

為什麼要罵搭車返鄉的人？貼文掀論戰

為什麼要罵搭車返鄉的人？貼文掀論戰

花蓮站快篩陰性才放行　徐榛蔚籲全台大眾交通停駛

花蓮站快篩陰性才放行　徐榛蔚籲全台大眾交通停駛

作家納悶「端午返鄉潮」？網友給答案

作家納悶「端午返鄉潮」？網友給答案

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫社區感染負壓隔離艙林佳龍

讀者迴響

熱門新聞

快訊／800萬勞工沒領到紓困　綠委開砲：每人普發1.5萬

陳培哲辭疫苗審查員　總統府回應了

《德州電鋸》女星確診僅29歲病逝

美贈台疫苗掀陰謀論！藥師揭疑點

1790劑疫苗接種1955人！竹北市衛生所：客家人我驕傲

快訊／三芝驚傳巨響「窗戶都震動了」　網洗版狂問

杜汶澤嗆汪小菲「才是漢奸」！

國民黨提每人發1萬　柯文哲：有這種在野黨「難怪執政黨囂張」

獨／萬里驚天巨響！7秒連6轟嚇壞人

新北確診男不斷趴趴走　遭重罰130萬

效率8倍！日本創「宇美式」打疫苗：60分鐘可打120人

印度神童最新預言：6／20將有嚴重大事

「今天怎麼沒校正回歸？」　陳時中曝解答

二公主首場畢業沒了！爸媽一夜做出來

《滅亡》收視率創新低問題是「她」

更多

最夯影音

更多
金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳

金錢換安寧...屁孩額頭壓鈔票罰站 阿嬤：撐15分鐘！1000元台幣給妳
惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

惹錯人！運鈔車突遭搶匪瘋狂掃射 前特警冷靜下指示...霸氣持槍迎戰

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

您的餐點到囉！客人電話打不通　外送員自備大聲公：熊貓呼叫XD

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

KIMIKO老公下廚讚「會做菜的男人好性感」　「大肌老王」太養眼：大家只想看你胸部吧！

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

汪小菲產房失控亂拍照「遭大S怒轟出去」　蔡康永好奇問一句話...小S慌張秒變臉

熱門快報

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

【有獎】寫出疫情下的心聲

【有獎】寫出疫情下的心聲

疫情重創經濟，中小企業面臨倒閉，醫療崩壞在即！在動盪中，寫出屬於你的故事。

618年中慶 不買對不起毛孩

618年中慶 不買對不起毛孩

6/1-6/30 年中慶！寵物雲毛毛商城全館滿額享折扣，最高可折600元，不買對不起毛孩！

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面