全台首例「豬流感」！　中鏢的5歲女童家中從事禽畜養殖業

記者嚴云岑／台北報導

疾病管制署今年4月接獲醫院通報，一名住中部之5歲女童流感輕症病患之呼吸道檢體分離出無法次分型之A型流感病毒，進一步檢驗並進行基因定序為H1N2v流感病毒，為極為罕見的「豬流感」，經調查個案密切接觸者6人，有3人出現類流感症狀，但均未發現H1N2v流感病毒，研判為應為發散個案。

▲豬舍資料照。（圖／記者王亞志攝）

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疾管署副署長莊人祥表示，該名女童未曾出國，家中從事禽畜養殖業，今年3月12日出現流鼻水及咳嗽症狀，3月13日開始發燒，3月14日因持續發燒而就醫，流感快篩為A型陽性，經醫師評估無需住院，開立流感抗病毒藥劑後返家，目前已康復。

4月5日自該名女童呼吸道檢體分離出H1N2v流感病毒，另針對呼吸道感染常見病毒如腺病毒、呼吸道融合病毒、冠狀病毒、腸病毒及鼻病毒等進行檢測，均呈陰性反應。此外，農政單位亦自病例家族經營之養豬場豬隻採集檢體檢驗，結果未檢出H1N2流感病毒。

經調查個案密切接觸者6名，其中3人有類流感症狀，經檢驗均未發現H1N2v流感病毒感染，經邀集農政單位及相關醫學與獸醫專家召開會議討論，依上述現有流行病學調查結果研判，本案應屬散發個案，與國際過去案例類似，無證據顯示有人傳人現象，衛生及農政單位亦將持續加強人類、動物與環境之監測。

莊人祥提到，國際間H1N2為存在豬隻的低病原性流感病毒，很少在人群中傳播，但偶爾有人類感染之報告，全球2012-2021年累計30例H1N2v流感確診病例，分布於美洲地區，以美國為多，其次為巴西，病例多具有豬隻暴露史或曾暴露於受汙染環境，並不會透過食用肉品而感染。