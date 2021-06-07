新光三越、SOGO、遠百即起「超市分流」　專人查身份證才能入場

▲SOGO百貨宣布全台超市即起採分流入場，避免群聚。（圖／業者提供，以下同）

記者蔡惠如／綜合報導

政院宣布三級防疫延長至6／28，指揮中心也宣布超市、超商、賣場及百貨等商場強化3大管制措施，具規模的連鎖百貨包括新光三越、SOGO、遠百與微風也宣布，即起館內百貨超市也將實行「身分證分流」，週末將加強管制派專人進行檢查，週間則採民眾自主管裡，落實避免群聚。

三級防疫延長，為避免人潮群聚，新光三越宣布台北地區分店包括信義新天地、南西、天母與站前，館內超市「美麗市場」採身分證人流管制，週末會請專人在入口處進行查驗控管，未符合身份證分流規定的顧客將謝絕入場。SOGO也表示全台有超市的分店，也都會實施身份證分流，且設置單一出入口進行把關。

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另在台北有5間分店的微風，包括復興本店、微風南京、微風南山內的「Breeze Super」，也會實施身份證分流措施，另駐點於遠百各分店、以及新竹巨城購物中心的的city’super，也祭出人流控管措施，包括單一出入口、分流告示宣導，結帳時如人潮過多，也將暫停開放消費者進場，週末也會派人駐場查驗身分證。

▲city’super全台7間百貨店也實施管制入場。